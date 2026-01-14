Экс-премьер Польши рассказал, в каком случае США выйдут из НАТО

ВАРШАВА, 14 янв - РИА Новости. США могут выйти из состава НАТО, если Дания окажет вооруженное сопротивление аннексии Гренландии, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.

Газета Daily Mail со ссылкой на источники 11 января сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию . Газета Washington Post в среду написала, что администрация американского лидера всерьез не обсуждала военную операцию по захвату острова.

"Если бы мы услышали выстрелы, смертельные случаи и так далее, тогда нужно пристегнуться и очень внимательно следить за развитием ситуации, ведь это угроза для Североатлантического пакта. Тогда Соединенные Штаты могли бы сказать: хорошо, если вы хотите сражаться с нами, мы выходим из НАТО ", - сказал Миллер журналистам.

Бывший глава правительства подчеркнул, что НАТО без США не будет представлять из себя какой-либо серьезной военной силы.

"НАТО без США - это бумажный тигр", - считает Миллер.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.