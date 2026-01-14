"Отправить войска". В США запаниковали из-за шага ЕС против России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Великобритания, Германия и Франция собираются отправить войска в Гренландию якобы для противодействия России, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
«
"(Премьер Великобритании Кир. — Прим. ред.) Стармер, (канцлер Германии Фридрих. — Прим. ред.) Мерц и (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон теперь хотят отправить войска в Гренландию. Но не в ответ на предложенный Трампом захват власти, а якобы для противодействия русским. Что? В это невозможно поверить, друзья", — написал он.
Журналист также назвал европейскую русофобскую риторику невменяемой.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока хозяин Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить к себе эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции Штатов в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии.
Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
