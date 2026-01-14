МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская армия освободила населённый пункт Комаровка в Сумской области, следует из сводки Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 1520 военных и 2 танка
Украинские войска за сутки потеряли до 1310 военнослужащих ВСУ, 2 танка и 23 бронемашины. ВС РФ нанесли нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145-ти районах, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
ПВО уничтожила 48 украинских БПЛА над Россией за ночь
Средства ПВО уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ атаковали нефтяной танкер в Черном море
Нефтяной танкер "Матильда", следовавший под флагом Мальты, во вторник подвергся атаке двух украинских ударных БПЛА на расстоянии около 100 километров от города Анапа в Краснодарском крае, сообщило Минобороны РФ.
Тактика заминированной земли ВСУ
ВСУ спешно покидают занимаемые позиции в Харьковской области и минируют оставленные окопы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Коррупционная коррозия Киева
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Также НАБУ опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
