Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2026 - РИА Новости, 14.01.2026
13:58 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067789296.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.01.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.01.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 14 января 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Комаровку в Сумской области, а также нанесли поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 108 925 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 115 танков и других бронемашин, 1 641 реактивных систем залпового огня, 32 567 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 51 746 единиц автомобильной техники.
 
