ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 14.01.2026 (обновлено: 12:25 14.01.2026)
ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе... РИА Новости, 14.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma итальянского производства, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
