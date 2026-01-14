ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma итальянского производства, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
