ВСУ потеряли до 125 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Puma итальянского производства, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.