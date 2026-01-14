Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067717203.html
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 14.01.2026
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Подразделение 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" ярославских десантников уничтожило украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:17:00+03:00
2026-01-14T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Российские десантники уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделение 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" ярославских десантников уничтожило украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы разведывательных БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правобережье реки, в подвале полуразрушенного здания, оставленного мирными жителями населенного пункта, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (ПУ БПЛА). Командованием было принято решение об уничтожении цели огнем самоходной артиллерии. Координаты ПУ БПЛА противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия "Нона-С" ярославских десантников поразил цель, оставив под развалинами знания расчет БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
12 января, 15:24
Выполнив боевую задачу, экипаж замаскировал самоходную артиллерийскую установку и убыл в укрытие. Уточняется, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения цели самоходным орудием осуществлялась при помощи БПЛА подразделений беспилотных систем гвардейского парашютно-десантного полка.
Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" 299-го гвардейского Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут боевую работу контрбатарейную борьбу по уничтожению орудий полевой артиллерии, минометных расчетов, живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также предотвращают попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ переправиться на контролируемый ВС РФ берег.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала