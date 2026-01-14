Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделение 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" ярославских десантников уничтожило украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Выполнив боевую задачу, экипаж замаскировал самоходную артиллерийскую установку и убыл в укрытие. Уточняется, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения цели самоходным орудием осуществлялась при помощи БПЛА подразделений беспилотных систем гвардейского парашютно-десантного полка.