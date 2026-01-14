Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделение 120-миллиметрового самоходного орудия 2С9 "Нона-С" ярославских десантников уничтожило украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы разведывательных БПЛА обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ на правобережье реки, в подвале полуразрушенного здания, оставленного мирными жителями населенного пункта, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (ПУ БПЛА). Командованием было принято решение об уничтожении цели огнем самоходной артиллерии. Координаты ПУ БПЛА противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией. Экипаж 120-миллиметрового самоходного орудия "Нона-С" ярославских десантников поразил цель, оставив под развалинами знания расчет БПЛА ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Выполнив боевую задачу, экипаж замаскировал самоходную артиллерийскую установку и убыл в укрытие. Уточняется, что разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения цели самоходным орудием осуществлялась при помощи БПЛА подразделений беспилотных систем гвардейского парашютно-десантного полка.
Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" 299-го гвардейского Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно ведут боевую работу контрбатарейную борьбу по уничтожению орудий полевой артиллерии, минометных расчетов, живой силы и боевой техники ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также предотвращают попытки диверсионно-разведывательных групп ВСУ переправиться на контролируемый ВС РФ берег.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18