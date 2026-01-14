https://ria.ru/20260114/spartak-2067867109.html
Кахигао ответил на вопрос о трансферах "Спартака" зимой
Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами допустил возможную продажу и покупку футболистов в зимнее трансферное...
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао в разговоре с журналистами допустил возможную продажу и покупку футболистов в зимнее трансферное окно.
"Спартак" 5 января возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. Он уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. "Красно-белые" ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.
«
"Мы верим, что у нас хороший состав, и нам нужно улучшать место в таблице. Поэтому Хуан Карлос и здесь. Не могу точно сказать, уйдет кто-то или придет. Все возможно. Самый главный фокус на том, что мы верим в наших футболистов и нашу команду", - сказал Кахигао на пресс-конференции.
"Мы постоянно говорим об этом, главное сейчас - сконцентрироваться на игроках, которые есть, узнать их. Внимательно посмотрел матчи первой части сезона. В игроков, которые есть у нас, мы верим, доверяем им, надо дать им уверенность в том, что они лучшие. И нам надо улучшить наше турнирное положение", - отметил Карседо.