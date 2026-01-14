Рейтинг@Mail.ru
Провалил Олимпиаду и стал наркобароном: за его голову дают $15 миллионов
14:05 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/snoubordist-narkobaron-2067790338.html
Провалил Олимпиаду и стал наркобароном: за его голову дают $15 миллионов
Он поехал на Олимпийские игры биться за страну, но потом за ним гонялось ФБР. Когда не получилось, назначили вознаграждение — 15 миллионов долларов. РИА Новости РИА Новости Спорт, 14.01.2026
спорт, фбр, сноуборд
© Getty Images / Adam Pretty/Andrew HarnikРайан Уэддинг
Райан Уэддинг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Adam Pretty/Andrew Harnik
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалы
Он поехал на Олимпийские игры биться за страну, но потом за ним гонялось ФБР. Когда не получилось, назначили вознаграждение — 15 миллионов долларов. РИА Новости Спорт рассказывает о приключениях талантливого атлета, ставшего особо опасным преступником.

Все бухали, а он спал с плюшевым мишкой

"Не стоит заблуждаться: это современная версия Пабло Эскобара. Или "Эль Чапо" Гусмана, как вам больше нравится", — такую характеристику бывшему сноубордисту сборной Канады дал глава ФБР Кэш Патель.
Райан Уэддинг родился в 1981 году в Тандер-Бей, небольшом городке, расположенном в западной части провинции Онтарио. Родители — бывшие профессиональные лыжники. Бабушка с дедушкой сделали на горнолыжном спорте весьма успешный бизнес, им принадлежал расположенный неподалеку спортивный комплекс Маунт-Балди. А дядя и вовсе тренировал женскую национальную команду.
Райану с детства нравилось бороздить снежные склоны. Впервые его поставили на лыжи, когда он только научился ходить. Но особую любовь он испытывал к доске. К 15 годам Уэддинг попал в сборную Канады. Как самый младший. И пока другие парни шлялись по вечерам по барам в поисках приключений, он спал на базе в обнимку с плюшевым мишкой.
Яна Куницкая - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Рожала и убегала драться": девушка-вышибала из Питера стала лучшей в США
11 января, 13:50
Несмотря на мягкий характер, родные всегда отмечали тягу парня к риску. А коллеги восторгались Райаном. Главным его преимуществом в один голос называли абсолютное бесстрашие.
«
"Он ничего не боялся", — отмечал Бобби Эллисон, чемпион Канады по горным лыжам. — Многие сдерживают себя на склонах, потому что побеждает инстинкт самосохранения. Боятся упасть. У Райана этого не было и в помине".
Он брал бронзу и серебро на юниорских чемпионатах мира, и на Олимпийских играх 2002 года национальная федерация особенно надеялась на Уэддинга.
Но 24-е место в параллельном гигантском слаломе стало провалом. "В тот день Уэддинг усвоил сокрушительный урок: можно быть необычайно талантливым, но ваших усилий, вероятно, будет недостаточно", — писала газета Toronto Life.
© Getty Images / Adam PrettyРайан Уэддинг на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити
Райан Уэддинг на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Adam Pretty
Райан Уэддинг на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити
Сам Райан был настолько разочарован, что решил бросить спорт. Не подействовали никакие уговоры. "Выше головы не прыгну", — был уверен Уэддинг. Вернувшись в Ванкувер, он поступил в Университет Саймона Фрейзера, увлекся качалкой и даже подрабатывал вышибалой в местном клубе.
Судя по всему, там он и посмотрел на "изнанку" жизни. Раньше он представить не мог, что есть что-то, кроме доски, склона и тренировок. Теперь же перед ним открылся мир соблазнов. Учебу через пару лет бросил и пошел "Во все тяжкие". Его история действительно очень похожа на легендарный сериал про Хайзенберга.

Его раздевали, а он обзывал их гомосексуалистами

Впервые он попал в поле зрения полиции в 2006 году. Канадских копов смутило огромное количество энергии, потребляемой одним из складов в Мейпл-Ридж. Во время рейда накрыли гигантскую плантацию марихуаны, для выращивания которой использовались тысячи специальных ламп. Изъяли почти семь тысяч кустов каннабиса, а еще готового наркотика стоимостью примерно 10 миллионов долларов. Ну и незарегистрированное оружие и боеприпасы.
Напрямую доказать причастность Уэддинга к плантации не удалось. Хотя все знали, что ферма принадлежала его другу. Так Райан впервые ускользнул из рук полиции, почуяв вкус безнаказанности. Привыкнув к роскоши, он не собирался довольствоваться объедками со стола наркобаронов. И всерьез взялся за дело. Наладил связи с главными воротилами преступного мира США и Канады, среди которых — банды, наводившие ужас на всю Северную Америку.
© Getty Images / Andrew HarnikОбъявление о награде за информацию о местонахождении Райана Уэддинга
Объявление о награде за информацию о местонахождении Райана Уэддинга - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Andrew Harnik
Объявление о награде за информацию о местонахождении Райана Уэддинга
Для перевозки нелегальной продукции он использовал не только транспортные компании с поддельными документами, но и байкерские группировки. Финансовые потоки проводил через теневых брокеров.
Потом понял, что пора расширять производство и ассортимент. Разработал план по контрабанде через США 24 килограммов кокаина. Но среди подельников Уэддинга под видом бывшего сотрудника российского КГБ работал правительственный агент. На этот раз доказательств оказалось вполне достаточно. И если другие сразу же признали вину, Уэддинг вел себя вызывающе. В следственном изоляторе во время обыска с раздеванием он даже обозвал агента ФБР гомосексуалистом.
«

"Обычно, когда людей арестовывают, они стараются вести себя дружелюбно, — вспоминал агент Бретт Калина. — Они уязвимы. Они знают, кто в данный момент обладает властью, а кто нет. Это же был самый враждебно настроенный подозреваемый на моей памяти".

Дмитрий Кольцов - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Убил шерифа и русскую звезду: жуткая история из Лос-Анджелеса наших дней
6 декабря 2025, 10:50

Убийство в кофейне

В тюрьме Уэддинг провел всего лишь три года. На зоне оброс новыми связями, ведь содержали его в Сан-Диего — логистическом хабе американо-мексиканской наркоторговли. Затем Райана перевели в техасскую частную тюрьму, забитую мигрантами. Там он завел еще немало знакомств, а после выхода на свободу взялся за старое.
Уэддинга депортировали в Канаду, где он, несмотря на отсутствие легального источника дохода, поселился в шикарной квартире в самом центре Монреаля. И занялся контрабандой кокаина из Латинской Америки в Канаду. На этот раз решил поступить хитрее и использовать для транспортировки морской путь. Его сообщник Филиппос Колларос нашел "проверенного" логиста по имени Джо. В планах — несколько тонн наркотиков. Но и на этот раз не обошлось без подставы. Джо оказался агентом канадской королевской полиции.
Поставщиком Уэддинга стал картель Синалоа под руководством Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, миллиардера и короля наркоторговли. В ходе полицейской операции изъяли около 15 тонн кокаина. Колларос почему-то провел в тюрьме всего один день. Судя по всему, пошел на сделку со следствием. Но вскоре его застрелили в монреальской кофейне. Сам же Уэддинг успел бежать из страны.
© Getty Images / Christina HouseСписок подозреваемых по делу о наркотрафике с участием банды Райана Уэддинга
Список подозреваемых по делу о наркотрафике с участием банды Райана Уэддинга - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Christina House
Список подозреваемых по делу о наркотрафике с участием банды Райана Уэддинга
Судя по всему, он окончательно обосновался внутри синалойского картеля в Мексике. По сведениям полиции, его организация имеет миллиардные обороты. А наркотрафик оценивается примерно в 60 тонн кокаина в год. Но правительство США инкриминирует Уэддингу не только наркоторговлю. На его руках — кровь многих людей, вставших на пути "Эль Хэфе". Это одно из прозвищ, прицепившихся к нему в Мексике, в переводе с испанского означающее "шеф". По его делу проходит 16 человек, и лишь двоим, включая Уэддинга, удается оставаться на свободе.
В марте госдепартамент США пошел на беспрецедентные меры, объявив награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту бывшего сноубордиста. А ФБР включило его в десятку самых разыскиваемых преступников.
Легкоатлетка Александра Чудина на XV Летних Олимпийских играх 1952 в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Не хотим соревноваться с мужиком": за что в СССР травили великую чемпионку
11 января, 13:45
 
