Провалил Олимпиаду и стал наркобароном: за его голову дают $15 миллионов

Он поехал на Олимпийские игры биться за страну, но потом за ним гонялось ФБР. Когда не получилось, назначили вознаграждение — 15 миллионов долларов. РИА Новости Спорт рассказывает о приключениях талантливого атлета, ставшего особо опасным преступником.

Все бухали, а он спал с плюшевым мишкой

"Не стоит заблуждаться: это современная версия Пабло Эскобара. Или "Эль Чапо" Гусмана, как вам больше нравится", — такую характеристику бывшему сноубордисту сборной Канады дал глава ФБР Кэш Патель.

Райан Уэддинг родился в 1981 году в Тандер-Бей, небольшом городке, расположенном в западной части провинции Онтарио. Родители — бывшие профессиональные лыжники. Бабушка с дедушкой сделали на горнолыжном спорте весьма успешный бизнес, им принадлежал расположенный неподалеку спортивный комплекс Маунт-Балди. А дядя и вовсе тренировал женскую национальную команду.

Райану с детства нравилось бороздить снежные склоны. Впервые его поставили на лыжи, когда он только научился ходить. Но особую любовь он испытывал к доске. К 15 годам Уэддинг попал в сборную Канады. Как самый младший. И пока другие парни шлялись по вечерам по барам в поисках приключений, он спал на базе в обнимку с плюшевым мишкой.

Несмотря на мягкий характер, родные всегда отмечали тягу парня к риску. А коллеги восторгались Райаном. Главным его преимуществом в один голос называли абсолютное бесстрашие.

« "Он ничего не боялся", — отмечал Бобби Эллисон, чемпион Канады по горным лыжам. — Многие сдерживают себя на склонах, потому что побеждает инстинкт самосохранения. Боятся упасть. У Райана этого не было и в помине".

Он брал бронзу и серебро на юниорских чемпионатах мира, и на Олимпийских играх 2002 года национальная федерация особенно надеялась на Уэддинга.

Но 24-е место в параллельном гигантском слаломе стало провалом. "В тот день Уэддинг усвоил сокрушительный урок: можно быть необычайно талантливым, но ваших усилий, вероятно, будет недостаточно", — писала газета Toronto Life.

© Getty Images / Adam Pretty Райан Уэддинг на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити © Getty Images / Adam Pretty Райан Уэддинг на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити

Сам Райан был настолько разочарован, что решил бросить спорт. Не подействовали никакие уговоры. "Выше головы не прыгну", — был уверен Уэддинг. Вернувшись в Ванкувер, он поступил в Университет Саймона Фрейзера, увлекся качалкой и даже подрабатывал вышибалой в местном клубе.

Судя по всему, там он и посмотрел на "изнанку" жизни. Раньше он представить не мог, что есть что-то, кроме доски, склона и тренировок. Теперь же перед ним открылся мир соблазнов. Учебу через пару лет бросил и пошел "Во все тяжкие". Его история действительно очень похожа на легендарный сериал про Хайзенберга.

Его раздевали, а он обзывал их гомосексуалистами

Впервые он попал в поле зрения полиции в 2006 году. Канадских копов смутило огромное количество энергии, потребляемой одним из складов в Мейпл-Ридж. Во время рейда накрыли гигантскую плантацию марихуаны, для выращивания которой использовались тысячи специальных ламп. Изъяли почти семь тысяч кустов каннабиса, а еще готового наркотика стоимостью примерно 10 миллионов долларов. Ну и незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Напрямую доказать причастность Уэддинга к плантации не удалось. Хотя все знали, что ферма принадлежала его другу. Так Райан впервые ускользнул из рук полиции, почуяв вкус безнаказанности. Привыкнув к роскоши, он не собирался довольствоваться объедками со стола наркобаронов. И всерьез взялся за дело. Наладил связи с главными воротилами преступного мира США и Канады, среди которых — банды, наводившие ужас на всю Северную Америку.

© Getty Images / Andrew Harnik Объявление о награде за информацию о местонахождении Райана Уэддинга © Getty Images / Andrew Harnik Объявление о награде за информацию о местонахождении Райана Уэддинга

Для перевозки нелегальной продукции он использовал не только транспортные компании с поддельными документами, но и байкерские группировки. Финансовые потоки проводил через теневых брокеров.

Потом понял, что пора расширять производство и ассортимент. Разработал план по контрабанде через США 24 килограммов кокаина. Но среди подельников Уэддинга под видом бывшего сотрудника российского КГБ работал правительственный агент. На этот раз доказательств оказалось вполне достаточно. И если другие сразу же признали вину, Уэддинг вел себя вызывающе. В следственном изоляторе во время обыска с раздеванием он даже обозвал агента ФБР гомосексуалистом.

« "Обычно, когда людей арестовывают, они стараются вести себя дружелюбно, — вспоминал агент Бретт Калина. — Они уязвимы. Они знают, кто в данный момент обладает властью, а кто нет. Это же был самый враждебно настроенный подозреваемый на моей памяти".

Убийство в кофейне

В тюрьме Уэддинг провел всего лишь три года. На зоне оброс новыми связями, ведь содержали его в Сан-Диего — логистическом хабе американо-мексиканской наркоторговли. Затем Райана перевели в техасскую частную тюрьму, забитую мигрантами. Там он завел еще немало знакомств, а после выхода на свободу взялся за старое.

Уэддинга депортировали в Канаду, где он, несмотря на отсутствие легального источника дохода, поселился в шикарной квартире в самом центре Монреаля. И занялся контрабандой кокаина из Латинской Америки в Канаду. На этот раз решил поступить хитрее и использовать для транспортировки морской путь. Его сообщник Филиппос Колларос нашел "проверенного" логиста по имени Джо. В планах — несколько тонн наркотиков. Но и на этот раз не обошлось без подставы. Джо оказался агентом канадской королевской полиции.

Поставщиком Уэддинга стал картель Синалоа под руководством Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, миллиардера и короля наркоторговли. В ходе полицейской операции изъяли около 15 тонн кокаина. Колларос почему-то провел в тюрьме всего один день. Судя по всему, пошел на сделку со следствием. Но вскоре его застрелили в монреальской кофейне. Сам же Уэддинг успел бежать из страны.

© Getty Images / Christina House Список подозреваемых по делу о наркотрафике с участием банды Райана Уэддинга © Getty Images / Christina House Список подозреваемых по делу о наркотрафике с участием банды Райана Уэддинга

Судя по всему, он окончательно обосновался внутри синалойского картеля в Мексике. По сведениям полиции, его организация имеет миллиардные обороты. А наркотрафик оценивается примерно в 60 тонн кокаина в год. Но правительство США инкриминирует Уэддингу не только наркоторговлю. На его руках — кровь многих людей, вставших на пути "Эль Хэфе". Это одно из прозвищ, прицепившихся к нему в Мексике, в переводе с испанского означающее "шеф". По его делу проходит 16 человек, и лишь двоим, включая Уэддинга, удается оставаться на свободе.