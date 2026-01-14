Почти 20 образовательных учреждений Смоленской области обновят в этом году

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Смоленской области в 2025 году провели ремонт 15 образовательных учреждений, в этом модернизируют еще 18 организаций, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Планы по строительству социально значимых объектов обсудили в среду на заседании регионального строительного штаба.

В 2026 году, по словам губернатора, завершат строительство нового корпуса детской областной больницы и психиатрической больницы в Смоленске.

"Также в этом году планируем начать ремонтные работы на 12 объектах здравоохранения: в больницах города Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Ярцевского, Дорогобужского муниципальных округов. В 2026 году будет построено новое приемное отделение в Смоленской областной клинической больнице. Работы уже начались, оборудование закуплено. Кроме этого, предусмотрено обновление подстанций скорой помощи", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.

Также продолжат строительство детских садов на Краснинском шоссе в Смоленске, поселке Миловидово, а также школы в селе Печерск Смоленского муниципального округа.

"Важно, чтобы малые города и села были привлекательны для жизни, и сюда приезжали молодые семьи. Продолжаем строительство нового жилья в муниципальных образованиях. В этом году планируется возвести три малоэтажных жилых комплекса в Гагаринском, Ельнинском и Смоленском муниципальных округах, приобрести 14 квартир для работников АПК в Починковском муниципальном округе", — отметил Анохин.