Почти 20 образовательных учреждений Смоленской области обновят в этом году
2026-01-14T22:03:00+03:00
смоленская область
василий анохин
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Смоленской области в 2025 году провели ремонт 15 образовательных учреждений, в этом модернизируют еще 18 организаций, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Планы по строительству социально значимых объектов обсудили в среду на заседании регионального строительного штаба.
В 2026 году, по словам губернатора, завершат строительство нового корпуса детской областной больницы и психиатрической больницы в Смоленске.
"Также в этом году планируем начать ремонтные работы на 12 объектах здравоохранения: в больницах города Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Ярцевского, Дорогобужского муниципальных округов. В 2026 году будет построено новое приемное отделение в Смоленской областной клинической больнице. Работы уже начались, оборудование закуплено. Кроме этого, предусмотрено обновление подстанций скорой помощи", — написал Анохин в своем канале в мессенджере Max.
Также продолжат строительство детских садов на Краснинском шоссе в Смоленске, поселке Миловидово, а также школы в селе Печерск Смоленского муниципального округа.
"Важно, чтобы малые города и села были привлекательны для жизни, и сюда приезжали молодые семьи. Продолжаем строительство нового жилья в муниципальных образованиях. В этом году планируется возвести три малоэтажных жилых комплекса в Гагаринском, Ельнинском и Смоленском муниципальных округах, приобрести 14 квартир для работников АПК в Починковском муниципальном округе", — отметил Анохин.
Помимо этого, в нынешнем году стартует масштабная программа дорожных работ в Смоленске. Особое внимание будет уделено Заднепровскому району, где запланирован ремонт улицы Кашена и площади Желябова.