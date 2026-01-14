Рейтинг@Mail.ru
Свыше 30 тысяч туристов встретили Новый год в Смоленской области - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:56 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/smolensk-2067918975.html
Свыше 30 тысяч туристов встретили Новый год в Смоленской области
Свыше 30 тысяч туристов встретили Новый год в Смоленской области - РИА Новости, 14.01.2026
Свыше 30 тысяч туристов встретили Новый год в Смоленской области
Более 30 тысяч гостей выбрали Смоленскую область местом для встречи Нового года и Рождества Христова, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:56:00+03:00
2026-01-14T20:56:00+03:00
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg
https://ria.ru/20260110/kontrakty-2067121189.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Свыше 30 тысяч туристов встретили Новый год в Смоленской области

Более 30 тысяч гостей выбрали Смоленскую область местом для встречи Нового года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРека Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более 30 тысяч гостей выбрали Смоленскую область местом для встречи Нового года и Рождества Христова, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что наибольший интерес у туристов был к объектам культурно-исторического наследия. Популярны архитектурные памятники, музейные экспозиции, а также ярмарки изделий ручной работы. Например, особой востребованностью пользовалась ярмарка на улице Ленина в Смоленске, где были представлены изделия ремесленников.
"В этом году средняя продолжительность пребывания туристов в Смоленской области увеличилась на 20%, выросла и загруженность отелей и гостиниц — на 10 %. Многие туристы совмещали посещение Смоленска с дальнейшим путешествием в братскую Республику Беларусь", — написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.
Согласно информации правительства Смоленской области, региональные музеи приняли рекордное количество гостей в новогодние праздники — 35 тысяч человек.
На первом месте по посещаемости стоит Исторический музей, на втором — Художественная галерея, на третьем — Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны", далее следует Историко-архитектурный комплекс "Теремок", а замыкает данный список Историко-археологический и природный комплекс "Гнездово".
Гости города посещали экскурсии на брендированном туристическом автобусе, оснащенном аудиогидом, который ведет экскурсию на трех языках.
В рамках праздничной программы, организованной на 16 музейных площадках Смоленской области, состоялось свыше 200 разноформатных мероприятий и 570 экскурсий.
"Приятно видеть такой интерес к нашим музеям в праздничные дни. Это подтверждение тому, что Смоленская область становится все более привлекательной для культурного и семейного отдыха. Многообразие мероприятий, которые посетили десятки тысяч человек, показывает, как важно развивать туристический потенциал региона и сохранять наше уникальное наследие для новых поколений", — приводится цитата Анохина в телеграм-канале правительства Смоленской области.
На смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Почти 630 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году
10 января, 14:34
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала