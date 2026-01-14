Свыше 30 тысяч туристов встретили Новый год в Смоленской области

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более 30 тысяч гостей выбрали Смоленскую область местом для встречи Нового года и Рождества Христова, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что наибольший интерес у туристов был к объектам культурно-исторического наследия. Популярны архитектурные памятники, музейные экспозиции, а также ярмарки изделий ручной работы. Например, особой востребованностью пользовалась ярмарка на улице Ленина в Смоленске, где были представлены изделия ремесленников.

"В этом году средняя продолжительность пребывания туристов в Смоленской области увеличилась на 20%, выросла и загруженность отелей и гостиниц — на 10 %. Многие туристы совмещали посещение Смоленска с дальнейшим путешествием в братскую Республику Беларусь", — написал губернатор в своем официальном телеграм-канале.

Согласно информации правительства Смоленской области, региональные музеи приняли рекордное количество гостей в новогодние праздники — 35 тысяч человек.

На первом месте по посещаемости стоит Исторический музей, на втором — Художественная галерея, на третьем — Музей "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны", далее следует Историко-архитектурный комплекс "Теремок", а замыкает данный список Историко-археологический и природный комплекс "Гнездово".

Гости города посещали экскурсии на брендированном туристическом автобусе, оснащенном аудиогидом, который ведет экскурсию на трех языках.

В рамках праздничной программы, организованной на 16 музейных площадках Смоленской области, состоялось свыше 200 разноформатных мероприятий и 570 экскурсий.