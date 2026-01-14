Рейтинг@Mail.ru
Встреча Рубио с главой МИД Дании должна была пройти в Госдепе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
17:42 14.01.2026 (обновлено: 17:45 14.01.2026)
Встреча Рубио с главой МИД Дании должна была пройти в Госдепе, пишут СМИ
Переговоры госсекретаря США Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт, как ожидалось, должны были состояться в... РИА Новости, 14.01.2026
Встреча Рубио с главой МИД Дании должна была пройти в Госдепе, пишут СМИ

WP: встреча Рубио с главами МИД Дании и Гренландии должна была пройти в госдепе

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры госсекретаря США Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт, как ожидалось, должны были состояться в государственном департаменте, но место их проведения изменили после того, как американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил желание принять в них участие, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Расмуссен во вторник уточнил, что к его встрече с американским госсекретарем и Моцфельдт присоединится Вэнс, она пройдет в среду в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
"Ожидалось, что переговоры состоятся в государственном департаменте, но место их проведения было изменено после того, как Вэнс выразил желание принять в них участие", - говорится в публикации издания.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: Дания хочет, чтобы Европа не комментировала ситуацию вокруг Гренландии
13 января, 10:54
 
