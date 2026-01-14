Встреча Рубио с главой МИД Дании должна была пройти в Госдепе, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры госсекретаря США Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт, как ожидалось, должны были состояться в государственном департаменте, но место их проведения изменили после того, как американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил желание принять в них участие, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Расмуссен во вторник уточнил, что к его встрече с американским госсекретарем и Моцфельдт присоединится Вэнс, она пройдет в среду в Белом доме.
"Ожидалось, что переговоры состоятся в государственном департаменте, но место их проведения было изменено после того, как Вэнс выразил желание принять в них участие", - говорится в публикации издания.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.