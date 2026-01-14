Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Совет мира" в рамках восстановления сектора Газа возглавит Али Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон, передает агентство Рейтер со ссылкой на палестинские источники.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует объявить о новой структуре управления для сектора Газа в среду.
"Ожидается, что в среду президент США Дональд Трамп продолжит реализацию своего поэтапного плана по будущему Газы, объявив о формировании администрации, которая будет управлять этой истерзанной войной палестинской территорией... Палестинский орган ("совет мира" - ред.), состоящий из 14 членов, возглавит Али Шаат", - говорится в публикации.
Также отмечается, что в среду бывший посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов встретится с кандидатами в комитет технократов Палестины. По данным источников, список кандидатов включает главу минздрава Палестины Маджида Абу Рамадана и бывшего сотрудника телекоммуникационного холдинга Paltel Омара Шамали.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.