Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа

"Ожидается, что в среду президент США Дональд Трамп продолжит реализацию своего поэтапного плана по будущему Газы, объявив о формировании администрации, которая будет управлять этой истерзанной войной палестинской территорией... Палестинский орган ("совет мира" - ред.), состоящий из 14 членов, возглавит Али Шаат", - говорится в публикации.