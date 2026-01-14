Рейтинг@Mail.ru
Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа
17:01 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/smi-2067865557.html
Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа
Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа - РИА Новости, 14.01.2026
Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа
"Совет мира" в рамках восстановления сектора Газа возглавит Али Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:01:00+03:00
2026-01-14T17:01:00+03:00
в мире, сша, израиль, палестина, дональд трамп, николай младенов, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
Reuters раскрыл, кто возглавит "Совет мира" в секторе Газа

Reuters: "Совет мира" в Газе возглавит палестинский экс-министр Али Шаат

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Совет мира" в рамках восстановления сектора Газа возглавит Али Шаат, ранее отвечавший на посту замминистра в палестинском правительстве за развитие промышленных зон, передает агентство Рейтер со ссылкой на палестинские источники.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует объявить о новой структуре управления для сектора Газа в среду.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Нетаньяху может попросить США одобрить новую операцию в Газе, сообщил CNN
28 декабря 2025, 16:12
"Ожидается, что в среду президент США Дональд Трамп продолжит реализацию своего поэтапного плана по будущему Газы, объявив о формировании администрации, которая будет управлять этой истерзанной войной палестинской территорией... Палестинский орган ("совет мира" - ред.), состоящий из 14 членов, возглавит Али Шаат", - говорится в публикации.
Также отмечается, что в среду бывший посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов встретится с кандидатами в комитет технократов Палестины. По данным источников, список кандидатов включает главу минздрава Палестины Маджида Абу Рамадана и бывшего сотрудника телекоммуникационного холдинга Paltel Омара Шамали.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп предложит Стармеру место в "совете мира" по сектору Газа, пишут СМИ
Вчера, 01:02
 
