В роддоме в Новокузнецке продолжатся следственные действия

НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская обл.),14 янв - РИА Новости. Следственные действия продолжаются в роддоме №1 Новокузнецка, где умерли младенцы, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности главного врача Новокузнецкой клинической больницы №1 Юлия Ковалева.
"Я не могу ничего комментировать, идёт следствие", - сказала Ковалева.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27