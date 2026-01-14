Рейтинг@Mail.ru
14.01.2026

На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко
17:22 14.01.2026
На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко
На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко
Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стали частью работы "антизеленской коалиции", пишет "Страна.ua". РИА Новости, 14.01.2026
На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко

Скандал с Тимошенко стал частью работы "антизеленской коалиции"

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стали частью работы "антизеленской коалиции", пишет "Страна.ua".
"Противники Зеленского действительно хотят переформатировать под себя Раду <…>. Но основный их инструмент — это не подкуп, а давление на депутатов руками НАБУ и САП через возбуждение уголовных дел", — такое мнение выразил источник издания.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тимошенко сделала новое заявление из-за расследования НАБУ
Вчера, 14:57
Утверждается, что дело против Тимошенко завели для того, чтобы перетянуть партию "Батькивщина" на сторону "антизеленской коалиции".
Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Украине сделали громкое заявление после обысков у Тимошенко
Вчера, 09:13
 
В миреУкраинаРоссияЮлия ТимошенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Страна.uaАлексей Гончаренко
 
 
