На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко

Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.