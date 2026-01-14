На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Обыски НАБУ у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стали частью работы "антизеленской коалиции", пишет "Страна.ua".
"Противники Зеленского действительно хотят переформатировать под себя Раду <…>. Но основный их инструмент — это не подкуп, а давление на депутатов руками НАБУ и САП через возбуждение уголовных дел", — такое мнение выразил источник издания.
Утверждается, что дело против Тимошенко завели для того, чтобы перетянуть партию "Батькивщина" на сторону "антизеленской коалиции".
Минувшей ночью антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии Тимошенко и нашли крупную сумму наличных. Политик заявила, что это ее личные сбережения. Затем она получила подозрение в коррупции, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Вопросы касались не только законопроектов, но и кадровых решений. Речь шла о постоянном сотрудничестве, оно предусматривало выплаты заранее и было рассчитано на длительный период. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
Тимошенко отрицает обвинения, назвав обыски пиар-ходом и зачисткой конкурентов. Некоторые украинские СМИ считают ее одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России