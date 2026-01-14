"Хотят взломать систему". На что Киев потратил миллиарды

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. "Потепление" вновь сменилось "заморозками". После новогодней передышки украинские власти вернулись к привычному занятию — искоренять "все русское". И в первую очередь взялись за православную церковь. В этот раз даже проявили креативность, которая довольно быстро вышла боком.

Это все – "российская пропаганда"

"Можете прокомментировать это?" — вопрошает конгрессвумен Анна Паулина Луна посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Политик опубликовала в соцсети обращение жителей села Кузьмин с жалобами на очередные захваты храмов. Это явно противоречит тому, о чем говорила ранее украинский дипломат.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна

"Украина развивает разнообразный религиозный ландшафт делами, а не словами. У нас зарегистрировано более 30 000 религиозных организаций, многие из которых не могут действовать в России. Только та, что связана с Москвой, говорит о преследованиях", — хвасталась Стефанишина.

По ее словам, "переходы" общин из УПЦ в ПЦУ (Православную церковь Украины — раскольническую организацию, созданную в 2018-м) — якобы дело сугубо добровольное, а шумиху вокруг этого раздувает "российская пропаганда".

И вообще, подчеркнула посол, в вопросе воздействия на "прокремлевскую" УПЦ власти руководствуются "исключительно соображениями нацбезопасности". В порядок богослужения и тонкости вероучения чиновники не лезут. Лишь запрещают связи с "организацией, поддерживающей войну", то есть РПЦ.

Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ

Стоит отметить, что еще весной 2022-го — с началом очередного витка репрессий — Украинская церковь заявила о несогласии с позицией патриарха Кирилла относительно спецоперации и напомнила о своей самостоятельности как автономной структуры в составе Московского патриархата. Но власть имущие этот момент опускают.

Много вопросов

Анна Паулина Луна — далеко не первая, кто критикует украинскую религиозную политику. Еще в конце декабря 2024-го Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором констатировало явное несоответствие обновленного закона "О запрете УПЦ" международным нормам — Пакту о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о правах человека.

Поправками введены суровые ограничения — вплоть до юридической ликвидации религиозной организации. "Роспуск влияет на возможность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности общины в целом", — подчеркнули в УВКПЧ.

Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке

Много вопросов к весьма размытым формулировкам о "пропаганде Русского мира" и "угрозе национальной безопасности" со стороны духовенства. "Они не дают четкого понимания требований закона, — предостерегли в организации, — и могут возложить ответственность на целые религиозные общины за действия отдельных лиц".

Опасно для жизни

На практике же неясность юридических формулировок попросту развязала руки силовикам. По последним отчетам Службы безопасности Украины (СБУ), за минувшие четыре года против священников УПЦ завели более 200 уголовных дел.

Как сообщило ведомство в Telegram-канале, 78 клирикам предъявили обвинения, еще 40 приговорили к тюремному заключению, фигурантами проходят 27 высших иерархов, против семнадцати человек ввели экономические санкции, девятнадцать — включая главу УПЦ митрополита Онуфрия (Березовского) — лишены гражданства.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве

Условия же содержания под стражей больше напоминают пытку. Показателен случай с наместником Святогорской лавры митрополитом Арсением (Яковенко). В течение полутора лет он находился в СИЗО по подозрению в якобы "распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Ходатайства адвокатов о смягчении (из-за тяжелого заболевания архиерею требовалась срочная операция на сердце) суд и правоохранители игнорировали.

Только после того, как историю предали огласке на Западе (СБУ так и не представила доказательств вины), иерарха решили положить на операционный стол прямо в изоляторской больнице. Но тот наотрез отказался, сославшись , как уточнил Союз православных журналистов (СПЖ), на угрозу собственной жизни.

Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре

Возможно, вспомнил недавний инцидент с другим митрополитом — Феодосием (Снигиревым). В начале октября по видеосвязи он выступал в ООН, а месяц спустя попал в реанимацию в критическом состоянии. По словам лечащего врача, подозревали отравление тяжелыми металлами.

Из храмов в окопы

Сказать точно можно лишь спустя полгода, когда закончится токсикологическая экспертиза. Но косвенные основания уже есть. В Организации Объединенных Наций митрополит Феодосий говорил о наболевшем — принудительной мобилизации священников.

"Сейчас ситуация в Украине выглядит так: если священнослужитель УПЦ переходит в другую привилегированную властями конфессию, он немедленно получает отсрочку от мобилизации. В противном случае его отправляют на войну как обычного солдата", — рассказывал архиерей.

Задержание священника Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отца Карпа сотрудниками ТЦК

Фактически, продолжил он, это насильственное принуждение перейти в лояльную властям раскольническую ПЦУ. Иными словами, грубое нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

Однако в службе Госэтнополитики (ГЭСС) — именно она отвечает за религиозные организации — неоднократно пытались опровергнуть очевидное: "никаких проблем с притеснением УПЦ нет", "это у нее есть проблемы с исполнением законов". Видимо, именно поэтому в обновленный список ГЭСС на бронь от мобилизации не вошел ни один приход Украинской церкви.

А ведь до решения суда о ее юридической ликвидации еще далеко. То есть сработали на опережение. Решение ведомства позволило сотрудникам ТЦК (территориальных центров комплектования — аналоги военкоматов) насильно мобилизовывать клириков. Чаще всего их хватали на улице, но порой, как в Ровненской и Черниговской областях, врывались прямо на богослужение.

Ни законные основания для отсрочки, ни обращение к юристам в таких ситуациях не работают. В лучшем случае о местонахождении священника родным и близким станет известно, когда его доставят на учебный полигон.

Зеленский прокололся

Во второй половине 2025-го в церковной политике наметилась едва заметная оттепель. Верховный суд отклонил просьбу чиновников ГЭСС об аресте имущества Киевской митрополии (головной епархии УПЦ), которую те так спешили ликвидировать.

Напротив, над самим главой Госэтнополитики Виктором Еленским нависла дамокловым мечом угроза уголовного преследования.

Госбюро расследований (ГБР) начало разбирательство по жалобе представителей Киево-Печерской лавры на высказывания чиновника (Еленский заявил, что уничтожение УПЦ нельзя считать ущемлением религиозной свободы), способные разжечь религиозную вражду.

Сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм УПЦ в селе Комаровцы Черновицкой области Украины

Однако потепление было недолгим. После Нового года власти вернулись к прежнему формату. Поводом стало… Рождество. В 2023-м Владимир Зеленский подписал указ о переносе даты празднования на 25 декабря — как на Западе. А 7 января стало Днем программиста. В конце декабря кабмин утвердил нововведение.

Реформа не прижилась. Более того, привела лишь к спорам. Последний произошел в селе Космач Ивано-Франковской области: в католический сочельник к местному храму пришли раскольники из ПЦУ, но внутрь их не пустили верующие. Между группами началась потасовка.

В этот раз к вопросу о "старом" и "новом" стилях подключилась даже СБУ. Ведомство — видимо, с целью психологического воздействия — 24 декабря опубликовало серию роликов "Все же знают, когда Рождество?". На видео сотрудники с автоматами выбивают двери квартир. Поверх изображения — титр "Приходим к тем, кто отмечает 7 января".

Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве

"Делается это с целью разрушить вековую матрицу культуры и традиций, которая связывает два народа, — поясняет религиовед Роман Лункин. — Ведь для верующих вопросы календаря и даты празднования Рождества — далеко не формальные, а основополагающие; формирующие уклад всей духовной жизни".

Власть же всячески стремиться насильно вестернизировать население. Этим объясняется и та глумливая альтернатива, которую предложил Зеленский — установить 7 января День программиста, отмечает эксперт. Курсом на Запад режим оправдывает и многие другие из своих "реформ". Но успехов в этом деле вряд ли добьются.