Швеция приостановила депортацию граждан Ирана на родину

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Миграционная служба Швеции приостановила депортацию граждан Ирана на родину на фоне протестов в стране, заявил глава пресс-службы ведомства Йеспер Тенгрут.

"Правовой отдел миграционной службы рекомендует с этого момента и до дальнейшего уведомления не осуществлять депортацию в Иран", - сказал он Sveriges Radio.