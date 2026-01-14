Рейтинг@Mail.ru
Швеция приостановила депортацию граждан Ирана на родину - РИА Новости, 14.01.2026
22:32 14.01.2026
Швеция приостановила депортацию граждан Ирана на родину
Швеция приостановила депортацию граждан Ирана на родину
Миграционная служба Швеции приостановила депортацию граждан Ирана на родину на фоне протестов в стране, заявил глава пресс-службы ведомства Йеспер Тенгрут. РИА Новости, 14.01.2026
2026
Швеция приостановила депортацию граждан Ирана на родину

Тенгрут: Швеция приостановила депортацию граждан Ирана на родину

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Миграционная служба Швеции приостановила депортацию граждан Ирана на родину на фоне протестов в стране, заявил глава пресс-службы ведомства Йеспер Тенгрут.
"Правовой отдел миграционной службы рекомендует с этого момента и до дальнейшего уведомления не осуществлять депортацию в Иран", - сказал он Sveriges Radio.
По его словам, это решение будет действовать в течение определенного времени, после чего миграционная служба проведет оценку ситуации в Иране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
