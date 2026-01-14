Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о работе штурмовиков "Севера" в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 14.01.2026 (обновлено: 13:45 14.01.2026)
Минобороны рассказало о работе штурмовиков "Севера" в зоне СВО
Штурмовые подразделения российской группировки войск "Север" шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, сообщило министерство РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:52:00+03:00
2026-01-14T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения российской группировки войск "Север" шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, сообщило министерство обороны РФ.
Минобороны РФ в среду сообщило об освобождении силами "Севера" населенного пункта Комаровка Сумской области.
"Штурмовые подразделения группировки войск "Север" шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ", - отмечает российское военное ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
