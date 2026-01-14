Рейтинг@Mail.ru
Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/shpitsbergen-2067710790.html
Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене
Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене - РИА Новости, 14.01.2026
Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене
Полярная ночь в российском поселке Баренцбург на Шпицбергене длится около четырех месяцев, тогда как самая короткая ночь - всего два дня фиксируется в поселке... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T03:20:00+03:00
2026-01-14T03:20:00+03:00
мурманская область
шпицберген
мурманск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/30/1562223095_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_1cfbbff236d652de4740fffd059f4ddf.jpg
https://ria.ru/20260111/murmansk-2067223076.html
https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html
мурманская область
шпицберген
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/30/1562223095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ef92833351fd711ae335139083d5f571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, шпицберген, мурманск, общество
Мурманская область, Шпицберген, Мурманск, Общество
Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене

РИА Новости: полярная ночь на Шпицбергене длится около четырех месяцев

© Depositphotos.com / bublik_polinaСеверное сияние на Шпицбергене
Северное сияние на Шпицбергене - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Depositphotos.com / bublik_polina
Северное сияние на Шпицбергене . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 14 янв - РИА Новости. Полярная ночь в российском поселке Баренцбург на Шпицбергене длится около четырех месяцев, тогда как самая короткая ночь - всего два дня фиксируется в поселке Краснощелье Мурманской области, рассказала РИА Новости климатолог - ведущий метеоролог мурманского гидрометцентра Александра Анциферова.
"На архипелаге Шпицберген, где находится российский поселок Баренцбург, это 78-й градус северной широты - полярная ночь длится с конца октября до конца февраля, получается, около четырех месяцев", - рассказала Анциферова.
Первый восход солнца после полярной ночи в Мурманске - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи
11 января, 13:39
При этом на широте метеостанции в поселке Краснощелье Мурманской области полярная ночь длится всего два дня - 21-22 декабря. Такая продолжительность полярной ночи отмечается на широте от 67 градусов, у полярного круга.
Как поясняют в гидрометцентре, полярная ночь - часть года в полярных областях, когда солнце не поднимается над горизонтом. Продолжительность полярной ночи возрастает к полюсу, изменяясь от одних суток на полярном круге (66°33ʹ с.ш.) до 179 суток на северном полюсе. На территории Мурманской области самая продолжительная полярная ночь отмечается в ее северной части - на полуострове Рыбачий. На широте гидрометеорологической станции Вайда-Губа (69°56ʹ с.ш.) полярная ночь начинается 26 ноября и заканчивается 16 января в простой год и 17 января - в високосный. В Мурманске полярная ночь начинается 2 декабря и длится 40 дней. Первый рассвет мурманчане встречают на Солнечной горке 11 января в обычный год и 12-го - в високосный.
Поселок Эгвекинот на Чукотке - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи
10 марта 2025, 07:00
 
Мурманская областьШпицбергенМурманскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала