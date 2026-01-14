Климатолог рассказала о продолжительности полярной ночи на Шпицбергене

МУРМАНСК, 14 янв - РИА Новости. Полярная ночь в российском поселке Баренцбург на Шпицбергене длится около четырех месяцев, тогда как самая короткая ночь - всего два дня фиксируется в поселке Краснощелье Мурманской области, рассказала РИА Новости климатолог - ведущий метеоролог мурманского гидрометцентра Александра Анциферова.