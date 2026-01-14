Рейтинг@Mail.ru
Шишкарев: договоренности о смене главы головной компании ГК "Дело" нет - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/shishkarev-2067884757.html
Шишкарев: договоренности о смене главы головной компании ГК "Дело" нет
Шишкарев: договоренности о смене главы головной компании ГК "Дело" нет - РИА Новости, 14.01.2026
Шишкарев: договоренности о смене главы головной компании ГК "Дело" нет
Совет директоров группы компаний "Дело" переизбран на внеочередном собрании участников, однако договоренности по смене гендиректора головной компании группы... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:55:00+03:00
2026-01-14T17:55:00+03:00
россия
сергей шишкарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977231995_0:73:3066:1798_1920x0_80_0_0_7d745e79bb00791b46793a3cb72841ae.jpg
https://ria.ru/20251226/shishkarev-2064838689.html
https://ria.ru/20250930/shishkarev-2045427479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977231995_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_af361a91084ffd567e5439fdb133ed59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шишкарев
Россия, Сергей Шишкарев
Шишкарев: договоренности о смене главы головной компании ГК "Дело" нет

Шишкарев: договоренность по смене главы головной компании ГК "Дело" отсутствует

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Шишкарев
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Шишкарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Совет директоров группы компаний "Дело" переизбран на внеочередном собрании участников, однако договоренности по смене гендиректора головной компании группы достичь не удалось, сообщил председатель совета директоров и основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
"Сегодня состоялось внеочередное общее собрание участников ООО "УК "Дело". На нем рассматривались вопросы избрания нового генерального директора и переизбрания совета директоров. ...Совет директоров переизбрали, сохранив паритет - по три представителя от меня и от "Росатома". Отмечу, что в совете директоров госкорпорация заменила Алексея Лебедева на своего сотрудника", - написал он в своем Telegram-канале.
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сергей Шишкарев в рамках "Елки желаний" исполнит мечту мальчика с Урала
26 декабря 2025, 12:38
Шишкарев в начале декабря сообщал о планах сменить гендиректора головной компании Алексея Лебедева, назначенного в преддверии сделки с ТМХ, которая в итоге была отменена. Он отмечал, что представил на рассмотрение троих кандидатов на этот пост. "Они (партнеры из "Росатома" - ред.) проголосовали против всех. От себя предложений не вынесли - ни при формировании повестки, ни на самом собрании", - сообщил основатель ГК "Дело".
Лебедев занимает пост гендиректора головной компании группы – ООО "УК "Дело" - с 29 декабря 2024 года. Его назначение на пост главы компании было напрямую связано с планируемым альянсом между "Трансмашхолдингом" и ГК "Дело", однако сделка не состоялась. Сейчас госкорпорация "Росатом" владеет 49% группы "Дело", 50% принадлежит бизнесмену Сергею Шишкареву и 1% у компании "Р-Альянс".
"Как ранее было объявлено, сделки между госкорпорацией и ТМХ по доле в ГК "Дело" не будет: "Росатом" и ТМХ не договорились о стоимости доли госкорпорации. Необходимость смены руководителя очевидна, нахождение в должности гендиректора Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, - не имеет перспектив для ГК "Дело"", - отмечает Шишкарёв.
Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 7 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысячи фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
Председатель совета директоров ГК Дело, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Шишкарев: корпоративная поддержка рождаемости дополнит госпрограммы
30 сентября 2025, 16:33
 
РоссияСергей Шишкарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала