Шишкарев: договоренности о смене главы головной компании ГК "Дело" нет

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Совет директоров группы компаний "Дело" переизбран на внеочередном собрании участников, однако договоренности по смене гендиректора головной компании группы достичь не удалось, сообщил председатель совета директоров и основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

"Сегодня состоялось внеочередное общее собрание участников ООО "УК "Дело". На нем рассматривались вопросы избрания нового генерального директора и переизбрания совета директоров. ...Совет директоров переизбрали, сохранив паритет - по три представителя от меня и от "Росатома". Отмечу, что в совете директоров госкорпорация заменила Алексея Лебедева на своего сотрудника", - написал он в своем Telegram-канале.

Шишкарев в начале декабря сообщал о планах сменить гендиректора головной компании Алексея Лебедева, назначенного в преддверии сделки с ТМХ, которая в итоге была отменена. Он отмечал, что представил на рассмотрение троих кандидатов на этот пост. "Они (партнеры из "Росатома" - ред.) проголосовали против всех. От себя предложений не вынесли - ни при формировании повестки, ни на самом собрании", - сообщил основатель ГК "Дело".

Лебедев занимает пост гендиректора головной компании группы – ООО "УК "Дело" - с 29 декабря 2024 года. Его назначение на пост главы компании было напрямую связано с планируемым альянсом между "Трансмашхолдингом" и ГК "Дело", однако сделка не состоялась. Сейчас госкорпорация "Росатом" владеет 49% группы "Дело", 50% принадлежит бизнесмену Сергею Шишкареву и 1% у компании "Р-Альянс".

"Как ранее было объявлено, сделки между госкорпорацией и ТМХ по доле в ГК "Дело" не будет: "Росатом" и ТМХ не договорились о стоимости доли госкорпорации. Необходимость смены руководителя очевидна, нахождение в должности гендиректора Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, - не имеет перспектив для ГК "Дело"", - отмечает Шишкарёв.