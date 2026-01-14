https://ria.ru/20260114/serebro-2067734714.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию - РИА Новости, 14.01.2026
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T07:28:00+03:00
2026-01-14T07:28:00+03:00
2026-01-14T10:58:00+03:00
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067754030_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_595c6e291e6d07086a6c1bb124a8a777.jpg
https://ria.ru/20260111/ssha-2067196169.html
https://ria.ru/20260106/zoloto-2066588508.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067754030_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_d77bd0d77b4dfb44a98774c0c535e53b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, экономика
США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Экономика
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов.
По состоянию на 07:23 мск цена мартовского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,27 процента — до 90,905 доллара за унцию.
При этом минутами ранее показатель достигал 91,343 доллара.
Как передает Bloomderg, в прошлом году нападки
администрации президента Дональда Трампа
на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. Сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что Минюст США угрожает ему уголовными обвинениями.
По данным агентства, в этом году на рынке серебра сохранится дефицит предложения, в основном из-за высокого инвестиционного спроса.