Рейтинг@Mail.ru
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 14.01.2026 (обновлено: 10:58 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/serebro-2067734714.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию - РИА Новости, 14.01.2026
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T07:28:00+03:00
2026-01-14T10:58:00+03:00
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067754030_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_595c6e291e6d07086a6c1bb124a8a777.jpg
https://ria.ru/20260111/ssha-2067196169.html
https://ria.ru/20260106/zoloto-2066588508.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067754030_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_d77bd0d77b4dfb44a98774c0c535e53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша, экономика
США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, Экономика

Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы
Гранулированное серебро высшей пробы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Гранулированное серебро высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов.
По состоянию на 07:23 мск цена мартовского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,27 процента — до 90,905 доллара за унцию.
Аффинированное золото и серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты в гранулах - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США сократили импорт золота и серебра из ЕС
11 января, 08:31
При этом минутами ранее показатель достигал 91,343 доллара.
Как передает Bloomderg, в прошлом году нападки администрации президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. Сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что Минюст США угрожает ему уголовными обвинениями.
По данным агентства, в этом году на рынке серебра сохранится дефицит предложения, в основном из-за высокого инвестиционного спроса.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Эксперты РАН рассказали, сколько будет стоить золото в 2026 году
6 января, 11:17
 
СШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала