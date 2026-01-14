https://ria.ru/20260114/serbiya-2067702526.html
Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек
БЕЛГРАД, 14 янв - РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич заявил
в телеэфире, что граждане Сербии ошибочно думают, что их всех прослушивает контрразведка, реальное число лиц на "прослушке" не достигает 1 тысячи человек.
Телеканал Pink TV в ночь на Старый новый год выпустил в эфир развлекательную передачу с участием президента Сербии
.
"Люди считают, что их всех прослушивают. Когда говорят: отправь письмо президенту и спрашивают, на какой адрес, отвечают - на любой, он все равно прочитает", - сказал Вучич
в ответ на вопрос ведущих о том, за коммуникацией и контактами скольких человек следит Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка).
"Сотрудники БИА имеют свои должностные обязанности, лишь малое число отвечает за прослушивание, когда получают одобрение прокуратуры и судов. Так делается, когда есть большая внешняя проблема. Это исчисляется десятками или сотнями (человек - ред.), это никогда не доходило ни до 1 тысячи человек, а 6 миллионов думает, что их прослушивают", - подчеркнул глава сербского государства.
Ранее Вучич уже комментировал опасения граждан о тотальной прослушке фразой "все сербы в кафанах (ресторанах - ред.) говорят, что их прослушивают".