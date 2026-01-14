Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/serbiya-2067702526.html
Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек
Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек - РИА Новости, 14.01.2026
Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек
Президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире, что граждане Сербии ошибочно думают, что их всех прослушивает контрразведка, реальное число лиц на... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T01:19:00+03:00
2026-01-14T01:19:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260102/posol-2066030934.html
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065078107.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек

Вучич: граждане Сербии ошибочно думают, что их всех прослушивает контрразведка

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 14 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в телеэфире, что граждане Сербии ошибочно думают, что их всех прослушивает контрразведка, реальное число лиц на "прослушке" не достигает 1 тысячи человек.
Телеканал Pink TV в ночь на Старый новый год выпустил в эфир развлекательную передачу с участием президента Сербии.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Посол России назвал признаки цветной революции в Сербии
2 января, 10:05
"Люди считают, что их всех прослушивают. Когда говорят: отправь письмо президенту и спрашивают, на какой адрес, отвечают - на любой, он все равно прочитает", - сказал Вучич в ответ на вопрос ведущих о том, за коммуникацией и контактами скольких человек следит Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка).
"Сотрудники БИА имеют свои должностные обязанности, лишь малое число отвечает за прослушивание, когда получают одобрение прокуратуры и судов. Так делается, когда есть большая внешняя проблема. Это исчисляется десятками или сотнями (человек - ред.), это никогда не доходило ни до 1 тысячи человек, а 6 миллионов думает, что их прослушивают", - подчеркнул глава сербского государства.
Ранее Вучич уже комментировал опасения граждан о тотальной прослушке фразой "все сербы в кафанах (ресторанах - ред.) говорят, что их прослушивают".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дмитриев поиронизировал над прослушкой в освежителе воздуха нардепа
27 декабря 2025, 18:01
 
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала