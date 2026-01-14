Вучич заявил, что контрразведка Сербии прослушивает до тысячи человек

"Сотрудники БИА имеют свои должностные обязанности, лишь малое число отвечает за прослушивание, когда получают одобрение прокуратуры и судов. Так делается, когда есть большая внешняя проблема. Это исчисляется десятками или сотнями (человек - ред.), это никогда не доходило ни до 1 тысячи человек, а 6 миллионов думает, что их прослушивают", - подчеркнул глава сербского государства.