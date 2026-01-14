МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина, который назвал RT глобальным трендом, известным по всем мире, сообщил телеканал.
"Совет ЕС придумал новые поводы продлить санкции против RT. На этот раз зацепились в том числе за выступление Владимира Путина на 20-летии телеканала в Большом театре", - говорится в сообщении в канале "RT на русском".
Письмо с обоснованием продления санкций на 36 страницах пришло на адрес редакции.
"Пишут, что доказательство №1 следующее: "В своей речи, произнесённой в московском Большом театре, Путин поздравил телеканал RT с 20-летием, высоко оценив его развитие от ранней концепции до "глобального тренда, известного во всём мире". Путин сравнил миссию RT с прежней "монополией западных СМИ на информацию, которой они злоупотребляли". Путин заявил, что суверенитет России зависит от её способности предоставлять "объективную и непредвзятую информацию", - говорится в сообщении.
Телеканал опубликовал фото письма, в котором использован скриншот публикации с сайта Кремля о выступлении Путина на мероприятии в Большом театре.
"Кстати, в письме просят не обнародовать его, оставив сугубо для внутреннего пользования. Мы и не обнародуем: сугубо внутри страны — у нас тут все свои", - говорится в сообщении RT.
