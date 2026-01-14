Рейтинг@Mail.ru
Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT - РИА Новости, 14.01.2026
18:58 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/sanktsii-2067899974.html
Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT
Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT - РИА Новости, 14.01.2026
Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT
Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина, который назвал RT глобальным трендом, известным по всем мире, РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:58:00+03:00
2026-01-14T18:58:00+03:00
в мире
владимир путин
большой театр
телеканал rt
европейский совет
в мире, владимир путин, большой театр, телеканал rt, европейский совет
В мире, Владимир Путин, Большой театр, Телеканал RT, Европейский совет
Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT

Совет ЕС продлил санкции против RT, сославшись на слова Путина о телеканале

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала Russia Today
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Совет ЕС продлил санкции против телеканала RT, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина, который назвал RT глобальным трендом, известным по всем мире, сообщил телеканал.
"Совет ЕС придумал новые поводы продлить санкции против RT. На этот раз зацепились в том числе за выступление Владимира Путина на 20-летии телеканала в Большом театре", - говорится в сообщении в канале "RT на русском".
Письмо с обоснованием продления санкций на 36 страницах пришло на адрес редакции.
"Пишут, что доказательство №1 следующее: "В своей речи, произнесённой в московском Большом театре, Путин поздравил телеканал RT с 20-летием, высоко оценив его развитие от ранней концепции до "глобального тренда, известного во всём мире". Путин сравнил миссию RT с прежней "монополией западных СМИ на информацию, которой они злоупотребляли". Путин заявил, что суверенитет России зависит от её способности предоставлять "объективную и непредвзятую информацию", - говорится в сообщении.
Телеканал опубликовал фото письма, в котором использован скриншот публикации с сайта Кремля о выступлении Путина на мероприятии в Большом театре.
"Кстати, в письме просят не обнародовать его, оставив сугубо для внутреннего пользования. Мы и не обнародуем: сугубо внутри страны — у нас тут все свои", - говорится в сообщении RT.
В миреВладимир ПутинБольшой театрТелеканал RTЕвропейский совет
 
 
