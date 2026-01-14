Рейтинг@Mail.ru
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
Религия
 
13:01 14.01.2026
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество - РИА Новости, 14.01.2026
РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество
Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с... РИА Новости, 14.01.2026
https://ria.ru/20260108/patriarkh-2066875205.html
2026
религия
Религия, Религия

РПЦ довольна работой служб Москвы в Рождество

Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве
Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Уборка снега на Москворецкой набережной в Москве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Русская православная церковь довольна работой московских властей в рождественские дни, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата в понедельник.
"Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда выразил благодарность городским властям за содействие в проведении праздника Рождества Христова. В.Р. Легойда отметил работу сил правопорядка во время праздничных богослужений, предполагающих массовое участие верующих, что позволило обеспечить безопасность", - сообщили в отделе.
Работа городского транспорта в продленном графике дала возможность прихожанам быстро и удобно вернуться домой после праздничного богослужения, отметил Владимир Легойда.
"Это очень важно для всех, кто ночью после службы едет домой на метро или автобусе", - процитировали его в синодальном отделе.
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России
8 января, 14:32
Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы не сбылись планы врагов России
8 января, 14:32
 
