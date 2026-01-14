Стала известна причина трансферного бана "Ростову"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Запрет "Ростову" регистрировать новых футболистов связан с трансфером уругвайца Родриго Саравии, говорится в заявлении в Telegram-канале футбольного клуба.
Международная федерация футбола (ФИФА) с 13 января запретила "Ростову" регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон.
«
"У "Ростова" остался долг перед клубом "Пеньяроль" за трансфер Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года был не оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который "Ростов" на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию", - говорится в заявлении клуба.
Саравия перешел в "Ростов" летом 2024 года из уругвайского "Пеньяроля". Согласно данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составляла 1,95 миллиона евро. С лета 2025 года 25-летний игрок представляет аргентинский "Бельграно".
"Ростов" ушел на зимнюю паузу на 11-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 турах. В первом матче чемпионата после перерыва команда 28 февраля сыграет на выезде с лидирующим "Краснодаром".