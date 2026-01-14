Стала известна причина трансферного бана "Ростову"

«

"У "Ростова" остался долг перед клубом "Пеньяроль" за трансфер Родриго Саравии. Трансфер футболиста летом 2024 года был не оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который "Ростов" на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию", - говорится в заявлении клуба.