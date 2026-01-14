Рейтинг@Mail.ru
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:34 14.01.2026 (обновлено: 16:09 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/rossija-2067799629.html
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака - РИА Новости, 14.01.2026
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака
Российский "Ракурс, 223Ra" будут применять для лечения онкологических заболеваний, сообщило ФМБА. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:34:00+03:00
2026-01-14T16:09:00+03:00
россия
димитровград
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
рак
онкология
лекарства
наука
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067847185_0:232:960:772_1920x0_80_0_0_b43c61d12c611dbb0f71e21459730289.jpg
https://ria.ru/20251230/razrabotka-2065600843.html
https://ria.ru/20251231/lekarstvo-2059471590.html
россия
димитровград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067847185_0:142:960:862_1920x0_80_0_0_559d3646b724bc6b3b592d4b3a495430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, димитровград, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), рак, онкология, лекарства, общество
Россия, Димитровград, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Рак, Онкология, Лекарства, Наука, Общество
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака

Новый российский препарат "Ракурс, 223Ra" для лечения рака поступил в больницы

© Фото : ФМБА России/TelegramНовый российский препарат "Ракурс, 223Ra" для лечения рака поступил в больницы
Новый российский препарат Ракурс, 223Ra для лечения рака поступил в больницы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : ФМБА России/Telegram
Новый российский препарат "Ракурс, 223Ra" для лечения рака поступил в больницы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский "Ракурс, 223Ra" будут применять для лечения онкологических заболеваний, сообщило ФМБА.
"Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию", — говорится в релизе.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мурашко рассказал о разработке вакцины от рака
30 декабря 2025, 11:37
Средство уже появилось в больницах. Его разработали в Димитровграде. Отмечается, что в основе — радионуклид радий-223. Этот элемент применяется преимущественно для контроля метастазов в костях. Его излучение воздействует на них, уменьшая в том числе болевые ощущения у пациентов и улучшая их качество жизни.
В ФМБА подчеркнули, что ввод препарата — важное событие, которое открывает перспективы для более эффективной терапии и обеспечивает технологический суверенитет.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Искусственный интеллект создает лекарство от рака: эволюция онкотерапии
31 декабря 2025, 09:35
 
НаукаРоссияДимитровградФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)РакОнкологияЛекарстваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала