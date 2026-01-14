https://ria.ru/20260114/rossija-2067799629.html
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака - РИА Новости, 14.01.2026
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака
Российский "Ракурс, 223Ra" будут применять для лечения онкологических заболеваний, сообщило ФМБА. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:34:00+03:00
2026-01-14T13:34:00+03:00
2026-01-14T16:09:00+03:00
россия
димитровград
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
рак
онкология
лекарства
наука
общество
россия
димитровград
В России начали применять новый отечественный препарат для лечения рака
Новый российский препарат "Ракурс, 223Ra" для лечения рака поступил в больницы