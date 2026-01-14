Рейтинг@Mail.ru
Росфинмониторинг предложил ограничить доходы экстремистов и террористов - РИА Новости, 14.01.2026
17:51 14.01.2026
Росфинмониторинг предложил ограничить доходы экстремистов и террористов
Росфинмониторинг предложил ограничить доходы экстремистов и террористов - РИА Новости, 14.01.2026
Росфинмониторинг предложил ограничить доходы экстремистов и террористов
Росфинмониторинг предложил расширить виды доходов физлиц, включенных в перечень экстремистов и террористов, которые ограничиваются уровнем минимального размера... РИА Новости, 14.01.2026
2026
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Росфинмониторинг предложил ограничить доходы экстремистов и террористов

Росфинмониторинг предложил расширить перечень ограниченных доходов экстремистов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Росфинмониторинг предложил расширить виды доходов физлиц, включенных в перечень экстремистов и террористов, которые ограничиваются уровнем минимального размера оплаты труда (МРОТ): сейчас такие физлица вправе расходовать зарплату в размере МРОТ, и ведомство предложило с середины марта текущего года распространить это ограничение на другие доходы, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Речь идет о доходах физлиц, включенных в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Банковские карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В ГД одобрили усиление контроля за счетами лиц, причастных к экстремизму
14 мая 2025, 11:07
Согласно постановлению от 27 мая 2025 года № 734, сейчас такие физлица вправе расходовать заработную плату в размере МРОТ. С 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля.
Так, проектом предлагается установить, что, помимо заработной платы, к иным видам дохода, с которым физлицо, включенное в этот перечень, вправе совершать операции, направленные на его получение и расходование, относятся доход, полученный индивидуальным предпринимателем (ИП); доход физлица, не являющегося ИП, применяющего специальный налоговой режим "Налог на профессиональный доход", говорится в тексте проекта.
Кроме того, ограничить размером МРОТ предлагается доход, полученный физлицом в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, а также доход, полученный от продажи выращенной в личном подсобном хозяйстве, находящегося на территории РФ, продукции животноводства и растениеводства, отмечается в документе.
Предполагается, что соответствующие изменения вступят в силу с 16 марта 2026 года, говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористов
15 декабря 2025, 18:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
