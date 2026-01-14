"Перед поражением". На Западе высмеяли новое решение Британии против России

"История войн говорит о том, что заявления о "чудодейственном оружии" часто звучат в моменты, когда нужен выход из трудной ситуации и когда ожидают, что технологии компенсируют стратегическую и политическую слабость. А еще так бывает перед поражением. <...> Вряд ли Nightfall в корне изменят картину вооруженного конфликта", — говорится в материале.