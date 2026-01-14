"Перед поражением". На Западе высмеяли новое решение Британии против России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall представляют собой не более чем политическую иллюзию, не способную повлиять на ситуацию на поле боя, пишет хорватское издание Advance.
"История войн говорит о том, что заявления о "чудодейственном оружии" часто звучат в моменты, когда нужен выход из трудной ситуации и когда ожидают, что технологии компенсируют стратегическую и политическую слабость. А еще так бывает перед поражением. <...> Вряд ли Nightfall в корне изменят картину вооруженного конфликта", — говорится в материале.
В Британии резко отреагировали на слова Хили о похищении Путина
13 января, 22:08
По мнению издания, разрешить конфликт может только политическое решение об "остановке спирали вооружения и поиске договора для прекращения боев", а эти ракеты можно рассматривать лишь как подтверждение намерения британской стороны продолжать конфликт.
Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.