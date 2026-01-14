Рейтинг@Mail.ru
"Перед поражением". На Западе высмеяли новое решение Британии против России
16:08 14.01.2026
"Перед поражением". На Западе высмеяли новое решение Британии против России
"Перед поражением". На Западе высмеяли новое решение Британии против России
в мире
россия
киев
украина
россия
киев
украина
в мире, россия, киев, украина
В мире, Россия, Киев, Украина
"Перед поражением". На Западе высмеяли новое решение Британии против России

Advance: ракеты Nightfall не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall представляют собой не более чем политическую иллюзию, не способную повлиять на ситуацию на поле боя, пишет хорватское издание Advance.
"История войн говорит о том, что заявления о "чудодейственном оружии" часто звучат в моменты, когда нужен выход из трудной ситуации и когда ожидают, что технологии компенсируют стратегическую и политическую слабость. А еще так бывает перед поражением. <...> Вряд ли Nightfall в корне изменят картину вооруженного конфликта", — говорится в материале.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Британии резко отреагировали на слова Хили о похищении Путина
13 января, 22:08
По мнению издания, разрешить конфликт может только политическое решение об "остановке спирали вооружения и поиске договора для прекращения боев", а эти ракеты можно рассматривать лишь как подтверждение намерения британской стороны продолжать конфликт.
Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.

Заказ на их создание Министерство обороны Великобритании разместило еще в августе прошлого года. Согласно требованиям­­, дальность полета ракеты должна составить 600 километров, а комплекс для ее запуска должен быть способен поражать цели в течение десяти минут после их старта. Кроме того система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
МИД обвинил Британию и ЕС в подрыве мирного урегулирования на Украине
13 января, 17:36
 
В миреРоссияКиевУкраина
 
 
