В Калуге возбудили дело из-за иголки в шоколадке
В Калуге возбудили дело из-за иголки в шоколадке
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести возбуждено в Калуге после того, как местная школьница обнаружила иголку в шоколадке, приобретенной в магазине, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Калужской области.
В конце ноября прошлого года многодетная мама из Калуги
Евгения Цапенко написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что ее дочь обнаружила иголку в купленном в супермаркете батончике "Марс". По словам женщины, девочка чудом не откусила часть шоколадки, а разломила ее напополам. В полиции подтвердили, что к ним обратилась местная жительница по факту обнаружения металлического предмета в кондитерском изделии, проводится проверка.
"Органами дознания УМВД России
по городу Калуга расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, части первой статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. — Прим. ред.)", — сообщила собеседница.
По ее словам, в настоящее время проведены судебные экспертизы, а также назначены дополнительные исследования, по результатам которых будет принято законное решение.
"Дознание продолжается, устанавливаются лица, причастные к противоправному деянию", — подчеркнула представитель УМВД.