В Калуге возбудили дело из-за иголки в шоколадке

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв — РИА Новости. Уголовное дело о покушении на умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести возбуждено в Калуге после того, как местная школьница обнаружила иголку в шоколадке, приобретенной в магазине, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Калужской области.