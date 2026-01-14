Рейтинг@Mail.ru
15:47 14.01.2026
Трампа не впечатлят угрозы Дании о развале НАТО, считает Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не впечатляют угрозы Дании о "конце НАТО" после захвата Гренландии, полагает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Пушков 6 января заявил, что в вопросе Гренландии все зависит только от решимости Трампа, а не от Дании. Он предположил, что в случае присоединения острова к США в НАТО будет кризис, но недолгий. По его словам, даже само Датское королевство вряд ли выйдет из альянса.
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
НАТО может развеять опасения по Гренландии, заявила Каллас
12 января, 10:20
"Дания и ее союзники в Европе пытаются разыграть свою последнюю карту, давая понять, что захват Гренландии может стать "концом НАТО", но, во-первых, эта угроза Трампа не впечатляет. Он считает, вероятно, вполне обоснованно, что европейские союзники просто блефуют, и после кризиса вокруг Гренландии все вернется на круги своя", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что Трамп скептически относится к НАТО.
"По его мнению, этот инструмент нужен прежде всего самим европейцам для обеспечения своей безопасности за счет США. Трамп крайне редко упоминает важность НАТО для США. Посмотрите на его приоритеты: Гренландия, Венесуэла, Куба, Иран, Китай. Ни в одном из этих случаев США не нужна НАТО, так что мнение союзников ему малоинтересно", - констатировал политик.
Пушков также прокомментировал сообщения об увеличении количества войск Дании в Гренландии. По его словам, если Дания собралась отправлять в Гренландию "наиболее боеспособные части", то ей надо спешно их собирать из Прибалтики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
"Зачем посылать для защиты Гренландии от Трампа части наименее боеспособные? Это будет имитация какая-то... Пусть "наиболее боеспособные" лучше, наконец, делом займутся и покажут себя в схватке с Трампом, чем бессмысленно торчат на границе с Россией", - сыронизировал член комитета Совфеда.
Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в среду объявил, что Дания продолжит наращивать присутствие своих войск в Гренландии и призывать к укреплению сил НАТО в Арктике.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, в какую сумму обойдется США покупка Гренландии
Вчера, 14:06
 
