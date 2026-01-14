Трампа не впечатлят угрозы Дании о развале НАТО, считает Пушков

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа не впечатляют угрозы Дании о "конце НАТО" после захвата Гренландии, полагает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Дания и ее союзники в Европе пытаются разыграть свою последнюю карту, давая понять, что захват Гренландии может стать "концом НАТО", но, во-первых, эта угроза Трампа не впечатляет. Он считает, вероятно, вполне обоснованно, что европейские союзники просто блефуют, и после кризиса вокруг Гренландии все вернется на круги своя", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что Трамп скептически относится к НАТО.
"По его мнению, этот инструмент нужен прежде всего самим европейцам для обеспечения своей безопасности за счет США. Трамп крайне редко упоминает важность НАТО для США. Посмотрите на его приоритеты: Гренландия, Венесуэла, Куба, Иран, Китай. Ни в одном из этих случаев США не нужна НАТО, так что мнение союзников ему малоинтересно", - констатировал политик.
Пушков также прокомментировал сообщения об увеличении количества войск Дании в Гренландии. По его словам, если Дания собралась отправлять в Гренландию "наиболее боеспособные части", то ей надо спешно их собирать из Прибалтики.
"Зачем посылать для защиты Гренландии от Трампа части наименее боеспособные? Это будет имитация какая-то... Пусть "наиболее боеспособные" лучше, наконец, делом займутся и покажут себя в схватке с Трампом, чем бессмысленно торчат на границе с Россией", - сыронизировал член комитета Совфеда.
Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в среду объявил, что Дания продолжит наращивать присутствие своих войск в Гренландии и призывать к укреплению сил НАТО в Арктике.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.