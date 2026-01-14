Рейтинг@Mail.ru
17:30 14.01.2026 (обновлено: 17:33 14.01.2026)
"Оренбург" подписал контракт с аргентинцем
Полузащитник Дамиан Пуэбла перешел в "Оренбург", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
футбол
спорт
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
спорт, оренбург, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полузащитник Дамиан Пуэбла перешел в "Оренбург", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок соглашения с 23-летним аргентинцем не уточняется.
Пуэбла является воспитанником аргентинского "Расинга", также представлял молодежную команду клуба "Бока Хуниорс". На профессиональном уровне выступал за местный "Институто", в составе которого провел 70 матчей и забил 13 мячей.
"Оренбург" завершил первую часть чемпионата на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 12 очков. После зимнего перерыва команда 28 февраля дома сыграет в РПЛ против тольяттинского "Акрона".
