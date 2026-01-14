https://ria.ru/20260114/pueblo-2067876654.html
"Оренбург" подписал контракт с аргентинцем
Полузащитник Дамиан Пуэбла перешел в "Оренбург", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Оренбург" объявил о переходе Дамиана Пуэблы