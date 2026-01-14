В Ивановской области проходят проверки после отравления угарным газом семей

РЯЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Следователи в Ивановской области проводят проверки после отравления угарным газом членов двух семей в разных населенных пунктах, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области организованы процессуальные проверки по факту отравления двух семей с несовершеннолетними детьми угарным газом", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что оба случая произошли во вторник.
В городе Иваново ухудшилось самочувствие у женщины и двоих ее детей трех и семи лет, которые находились в квартире на улице Красногвардейской. Недомогание членов семьи увидела пришедшая из школы старшая дочь, она и вызывала скорую медицинскую помощь. Врачи диагностировали признаки отравления угарным газом. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отмечает следственное управление.
Еще один случай произошел в городе Родники. Женщина с малолетними дочерью и племянницей находились дома и почувствовали недомогание. С признаками отравления угарным газом детей госпитализировали, подчеркивает ведомство.