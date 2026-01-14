В Ивановской области проходят проверки после отравления угарным газом семей

Уточняется, что оба случая произошли во вторник.

Еще один случай произошел в городе Родники. Женщина с малолетними дочерью и племянницей находились дома и почувствовали недомогание. С признаками отравления угарным газом детей госпитализировали, подчеркивает ведомство.