В Ивановской области проходят проверки после отравления угарным газом семей - РИА Новости, 14.01.2026
19:53 14.01.2026
В Ивановской области проходят проверки после отравления угарным газом семей
Следователи в Ивановской области проводят проверки после отравления угарным газом членов двух семей в разных населенных пунктах, сообщает следственное...
происшествия
ивановская область
россия
иваново
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
россия
иваново
происшествия, ивановская область, россия, иваново, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Иваново, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ивановской области проходят проверки после отравления угарным газом семей

РЯЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Следователи в Ивановской области проводят проверки после отравления угарным газом членов двух семей в разных населенных пунктах, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области организованы процессуальные проверки по факту отравления двух семей с несовершеннолетними детьми угарным газом", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что оба случая произошли во вторник.
В городе Иваново ухудшилось самочувствие у женщины и двоих ее детей трех и семи лет, которые находились в квартире на улице Красногвардейской. Недомогание членов семьи увидела пришедшая из школы старшая дочь, она и вызывала скорую медицинскую помощь. Врачи диагностировали признаки отравления угарным газом. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отмечает следственное управление.
Еще один случай произошел в городе Родники. Женщина с малолетними дочерью и племянницей находились дома и почувствовали недомогание. С признаками отравления угарным газом детей госпитализировали, подчеркивает ведомство.
ПроисшествияИвановская областьРоссияИвановоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
