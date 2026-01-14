Рейтинг@Mail.ru
Российская теннисистка уступила в квалификации Australian Open
Теннис
 
13:20 14.01.2026
Российская теннисистка уступила в квалификации Australian Open
Российская теннисистка уступила в квалификации Australian Open - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российская теннисистка уступила в квалификации Australian Open
Российская теннисистка Елена Приданкина не сумела выйти в финал женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Новости
australian open
Теннис, Australian Open
Российская теннисистка уступила в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Приданкина уступила в квалификации Australian Open

Елена Приданкина
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина не сумела выйти в финал женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
В матче второго круга Приданкина (189-я ракетка мира) проиграла Лилли Таггер (154) из Австрии со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 1:6.
В финале квалификации соперницей Таггер станет представительница Таиланда Ланлана Тараруди (131).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Соболенко ответила на вопрос об отказе украинки жать ей руку
12 января, 13:56
 
