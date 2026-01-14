https://ria.ru/20260114/pridankina--2067795939.html
Российская теннисистка уступила в квалификации Australian Open
Российская теннисистка Елена Приданкина не сумела выйти в финал женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T13:20:00+03:00
2026-01-14T13:20:00+03:00
2026-01-14T13:20:00+03:00
теннис
спорт
australian open
