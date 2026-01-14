Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, где погибла его семья

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, в результате которого погибла его супруга и трое детей в 2024 году, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
По данным подмосковного главка СК РФ, 31 августа 2024 года мужчина принес в квартиру, где проживал с семьей, две аккумуляторные батареи от грузовых трициклов, а также десять бытовых газовых баллонов для личного пользования. Подключив батареи к электросети, мужчина оставил их без присмотра. Спустя какое-то время произошло возгорание батареи, распространившееся по квартире, где также находились супруга и дети обвиняемого. От полученных травм женщина и трое детей скончались.
В главке добавили, что мужчина обвиняется в "нарушении требований пожарной безопасности, совершенном лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек".
"Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Егорьевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.