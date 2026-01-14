Рейтинг@Mail.ru
Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, где погибла его семья
14.01.2026
19:18 14.01.2026
Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, где погибла его семья
Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, где погибла его семья
Новости
Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, где погибла его семья

Жителя Егорьевска будут судить за пожар, в котором погибли его жена и 3 детей

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПожар в квартире в деревне Юрцово
Пожар в квартире в деревне Юрцово - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Пожар в квартире в деревне Юрцово
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, в результате которого погибла его супруга и трое детей в 2024 году, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
По данным подмосковного главка СК РФ, 31 августа 2024 года мужчина принес в квартиру, где проживал с семьей, две аккумуляторные батареи от грузовых трициклов, а также десять бытовых газовых баллонов для личного пользования. Подключив батареи к электросети, мужчина оставил их без присмотра. Спустя какое-то время произошло возгорание батареи, распространившееся по квартире, где также находились супруга и дети обвиняемого. От полученных травм женщина и трое детей скончались.
В главке добавили, что мужчина обвиняется в "нарушении требований пожарной безопасности, совершенном лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек".
"Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Егорьевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.
