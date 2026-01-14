https://ria.ru/20260114/pozhar-2067767423.html
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции - РИА Новости, 14.01.2026
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции
Пожар на складе зерна в селе Куропатино в Приамурье уничтожил тонну пшеницы, полтонны зернового размола, а также из-за повреждений обрушились 100 квадратных... РИА Новости, 14.01.2026
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции
Пожар на складе сельхозпродукции в Приамурье уничтожил тонну пшеницы