Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 14.01.2026 (обновлено: 12:28 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/pozhar-2067767423.html
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции - РИА Новости, 14.01.2026
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции
Пожар на складе зерна в селе Куропатино в Приамурье уничтожил тонну пшеницы, полтонны зернового размола, а также из-за повреждений обрушились 100 квадратных... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:39:00+03:00
2026-01-14T12:28:00+03:00
происшествия
амурская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067769506_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b462e7829e0a789eac7d8d2aab1f973.jpg
https://ria.ru/20260114/pozhar-2067733253.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067769506_0:0:1102:826_1920x0_80_0_0_042653833505ef14a97a3b2fd87d773c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье загорелся склад сельхозпродукции

Пожар на складе сельхозпродукции в Приамурье уничтожил тонну пшеницы

© Фото : Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)/TelegramПожар на складе зерна в селе Куропатино в Приамурье
Пожар на складе зерна в селе Куропатино в Приамурье - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)/Telegram
Пожар на складе зерна в селе Куропатино в Приамурье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 янв – РИА Новости. Пожар на складе зерна в селе Куропатино в Приамурье уничтожил тонну пшеницы, полтонны зернового размола, а также из-за повреждений обрушились 100 квадратных метров кровли, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Возгорание на складе сельхозпродукции произошло в среду во второй половине дня. На тушении работали пожарные расчёты поста при ПЧ-60 из Муравьёвки, а также добровольные пожарные из Куропатино. Огонь удалось полностью ликвидировать в 18.17.
"В результате пожара склад повреждён изнутри по всей площади, обрушилось 100 квадратных метров кровли. Огнём уничтожена сельхозпродукция: 1 тонна пшеницы и 0,5 тонны зернового размола. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Новосибирской области загорелся склад с пиломатериалами
Вчера, 09:19
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала