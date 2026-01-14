https://ria.ru/20260114/pozhar-2067713547.html
В Ростове-на-Дону загорелся промобъект после отражения воздушной атаки
В Ростове-на-Дону загорелся промобъект после отражения воздушной атаки - РИА Новости, 14.01.2026
В Ростове-на-Дону загорелся промобъект после отражения воздушной атаки
Пожарные тушат возгорание, произошедшее на одном из промобъектов в Ростове-на-Дону после отражения воздушной атаки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T04:09:00+03:00
2026-01-14T04:09:00+03:00
2026-01-14T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь , александр скрябин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону загорелся промобъект после отражения воздушной атаки
На одном из промобъектов в Ростове-на-Дону тушат пожар после атаки ВСУ