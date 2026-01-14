Спасатели выехали в микрорайон Ростова-на-Дону, где горят квартиры

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В результате воздушной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону в многоэтажных домах вспыхнул пожар, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
«
"Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.
Ранее в ночь на среду глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об отражении воздушной атаки над западной частью города. По его словам, поступала информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. В результате падения обломков также загорелись строения промышленного предприятия.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18