Спасатели выехали в микрорайон Ростова-на-Дону, где горят квартиры
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 14.01.2026 (обновлено: 14:59 14.01.2026)
Спасатели выехали в микрорайон Ростова-на-Дону, где горят квартиры
Спасатели выехали в микрорайон Ростова-на-Дону, где горят квартиры
Спасатели выехали в микрорайон Ростова-на-Дону, где горят квартиры

Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В результате воздушной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону в многоэтажных домах вспыхнул пожар, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
"Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.
Ранее в ночь на среду глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об отражении воздушной атаки над западной частью города. По его словам, поступала информация о повреждении нескольких многоквартирных домов. В результате падения обломков также загорелись строения промышленного предприятия.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
