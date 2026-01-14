Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Послы 11 недружественных стран вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты в четверг, подсчитало РИА Новости.
Церемония вручения грамот состоится в четверг в Александровском зале Кремля.
Кроме того, в числе послов будут шведский дипломат Анна Кристина Тересе Юханнессон, норвежский - Хейди Олуфсен, австрийский - Герхард Зайллер, швейцарский - Юрг Стефан Бурри, и посол из Республики Корея Ли Сок Пэ.
В марте 2022 года правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран и территорий, куда вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.