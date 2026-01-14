В Нижегородской области задержали подозреваемого в избиении водителя

Десятого января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о получившем телесные повреждения водителе автобуса. Согласно показаниям потерпевшего, он ожидал начала рейса на конечной станции в Заволжье, когда к нему подошел незнакомец, схватил за куртку и вытащил из салона автобуса. Водитель упал на землю, ударился головой о лёд и потерял сознание, после чего был доставлен в больницу.