В Нижегородской области задержали подозреваемого в избиении водителя
В Нижегородской области задержали подозреваемого в избиении водителя - РИА Новости, 14.01.2026
В Нижегородской области задержали подозреваемого в избиении водителя
Житель Нижегородской области, недовольный работой общественного транспорта, задержан по подозрению в избиении водителя автобуса, сообщило МВД региона. РИА Новости, 14.01.2026
В Нижегородской области задержали подозреваемого в избиении водителя
В Нижегородской области задержали подозреваемого в избиении водителя автобуса
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв — РИА Новости.
Житель Нижегородской области, недовольный работой общественного транспорта, задержан по подозрению в избиении водителя автобуса, сообщило
МВД региона.
Десятого января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о получившем телесные повреждения водителе автобуса. Согласно показаниям потерпевшего, он ожидал начала рейса на конечной станции в Заволжье, когда к нему подошел незнакомец, схватил за куртку и вытащил из салона автобуса. Водитель упал на землю, ударился головой о лёд и потерял сознание, после чего был доставлен в больницу.
"Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния - ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 49-летнего жителя города Заволжье. Мужчина свою причастность к происшествию не отрицает и в ходе допроса пояснил, что совершил противоправное деяние из-за недовольства работой общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На время предварительного следствия мужчина заключен под стражу.