В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК - РИА Новости, 14.01.2026
09:47 14.01.2026 (обновлено: 11:04 14.01.2026)
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге
Гражданка России, 1966 года рождения, которая ранее жила на Украине и была завербована СБУ, собиралась убить сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленобласти. Она приехала через третьи страны и попыталась забрать бомбу из тайника в Смоленской области, где ее и задержали сотрудники ФСБ. Видео ЦОС ФСБ России.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК по заказу Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий задержана гражданка России, 1966 года рождения, которая в период проживания на территории Украины была завербована Службой безопасности Украины и под руководством кураторов прошла обучение диверсионно-террористической деятельности", — говорится в релизе.

Видео ФСБ о пресечении террористического акта в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
12 января, 09:50
Злоумышленница попала в Россию через третьи страны. Она планировала взять из тайника в Смоленской области оружие и самодельное взрывное устройство для убийства работника оборонного предприятия в Ленобласти.
Правоохранители изъяли у фигурантки пистолет Макарова, СВУ с компонентами иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами. Задержанная призналась, что также наблюдала за военнослужащими в Московском регионе и Ленобласти.
"Я уехала из России на Украину в 2018 году по идейным соображениям. В период проживания в 2023-м в Киевской области на меня вышел сотрудник СБУ по имени Олег с предложением оказывать помощь в виде проведения разведки в отношении военнослужащих ВС России. Меня обучили методам наблюдения, закладки, изъятия схронов, а также стрельбы из пистолета", — рассказала она.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств", женщину заключили под стражу. Также ее могут обвинить в подготовке к теракту и госизмене.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР
30 декабря 2025, 16:31
 
