https://ria.ru/20260114/pokushenie-2067739087.html
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК - РИА Новости, 14.01.2026
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК по заказу Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:47:00+03:00
2026-01-14T09:47:00+03:00
2026-01-14T11:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067745626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd119352667e0032efca4b9e46873230.jpg
https://ria.ru/20260112/fsb-2067317070.html
https://ria.ru/20251230/fsb-2065714432.html
санкт-петербург
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067745626_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ae50d9f5faf21f67968c38e90d7943e.jpg
Задержание гражданки России, планировавшей теракт в Петербурге
Гражданка России, 1966 года рождения, которая ранее жила на Украине и была завербована СБУ, собиралась убить сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленобласти.
Она приехала через третьи страны и попыталась забрать бомбу из тайника в Смоленской области, где ее и задержали сотрудники ФСБ.
Видео ЦОС ФСБ России.
2026-01-14T09:47
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, украина, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Украина, Россия
В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК
ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на сотрудника предприятия ОПК
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК по заказу Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"В результате проведенных мероприятий задержана гражданка России, 1966 года рождения, которая в период проживания на территории Украины была завербована Службой безопасности Украины и под руководством кураторов прошла обучение диверсионно-террористической деятельности", — говорится в релизе.
Злоумышленница попала в Россию через третьи страны. Она планировала взять из тайника в Смоленской области оружие и самодельное взрывное устройство для убийства работника оборонного предприятия в Ленобласти.
Правоохранители изъяли у фигурантки пистолет Макарова, СВУ с компонентами иностранного производства и средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами. Задержанная призналась, что также наблюдала за военнослужащими в Московском регионе и Ленобласти.
«
"Я уехала из России на Украину в 2018 году по идейным соображениям. В период проживания в 2023-м в Киевской области на меня вышел сотрудник СБУ по имени Олег с предложением оказывать помощь в виде проведения разведки в отношении военнослужащих ВС России. Меня обучили методам наблюдения, закладки, изъятия схронов, а также стрельбы из пистолета", — рассказала она.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств", женщину заключили под стражу. Также ее могут обвинить в подготовке к теракту и госизмене.