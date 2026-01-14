Австралийского писателя обвинили в распространении детской порнографии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Одному из самых известных австралийских писателей Крейгу Сильви, чьи литературные произведения широко используются в школах Австралии, предъявили обвинения в хранении и распространении материалов, содержащих детскую порнографию, передает австралийский телеканал Одному из самых известных австралийских писателей Крейгу Сильви, чьи литературные произведения широко используются в школах Австралии, предъявили обвинения в хранении и распространении материалов, содержащих детскую порнографию, передает австралийский телеканал ABC

Сильви - 43-летний австралийский писатель, наиболее известный своим романом-бестселлером "Джаспер Джонс", который считается современной австралийской классикой, был дважды назван одним из лучших молодых австралийских романистов по версии газеты Sydney Morning Herald. Его литературные произведения завоевали множество наград, были переведены на разные языки и широко используются на уроках английского языка в школах Австралии . Книги Сильви часто затрагивают такие глубокие социальные темы, как расизм, взросление, поиск идентичности, и пользуются популярностью у австралийских детей и подростков.

"Удостоенный многочисленных наград писатель Крейг Сильви предстал перед судом по обвинению в хранении и распространении материалов, содержащих детскую порнографию. Прокурор заявил, что Сильви участвовал в онлайн-обсуждении, в ходе которого выразил сексуальный интерес к детям; есть доказательства, что он также предоставил изображения", - пишет ABC.

По словам прокурора, на которого ссылается местный телеканал, писатель отказался сотрудничать со следствием и не позволил детективам получить доступ к своему мобильному телефону, компьютеру и другим электронным устройствам.

Сейчас Сильви находится под стражей, из здания суда писателя вывезли в тюремном фургоне, ему запрещено заниматься какой-либо работой, связанной с детьми, а интернет он может использовать только для юридических консультаций, банковских операций и медицинских целей.