Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер на 41-м году жизни, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было. <...> Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт", — написала она в Telegram-канале.
Петрик работал в Sputnik с самого основания агентства. Симоньян принесла соболезнования его родным и близким, а также пообещала оказать помощь.
В Sputnik Молдова уточнили, что журналист умер 13 января, а за день до этого провел последний эфир.
«
"Андрей — это когда в студии сразу становилось светлее и честнее. Голос теплый, вопросы острые, но никогда не злые. Умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением", — отметили его коллеги.
О дате и месте прощания с Петриком сообщат позднее.