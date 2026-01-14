Рейтинг@Mail.ru
Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 14.01.2026 (обновлено: 10:19 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/petrik-2067703884.html
Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик
Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик - РИА Новости, 14.01.2026
Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик
Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер на 41-м году жизни, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T01:46:00+03:00
2026-01-14T10:19:00+03:00
маргарита симоньян
sputnik молдова
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067729448_206:134:1183:684_1920x0_80_0_0_74e82ca42ef627c2c592959d4bb401cc.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067729448_234:111:970:663_1920x0_80_0_0_86ed5b41c0fbe3280b0c7e1e5e6d27c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, sputnik молдова, общество, россия
Маргарита Симоньян, Sputnik Молдова, Общество, Россия
Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик

Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер от инфаркта на 41-м году жизни

© SputnikЖурналист Sputnik Молдова Андрей Петрик
Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Sputnik
Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер на 41-м году жизни, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было. <...> Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт", — написала она в Telegram-канале.
Петрик работал в Sputnik с самого основания агентства. Симоньян принесла соболезнования его родным и близким, а также пообещала оказать помощь.
В Sputnik Молдова уточнили, что журналист умер 13 января, а за день до этого провел последний эфир.
«

"Андрей — это когда в студии сразу становилось светлее и честнее. Голос теплый, вопросы острые, но никогда не злые. Умел и первых лиц страны слушать внимательно, и простого человека — с таким же уважением", — отметили его коллеги.

О дате и месте прощания с Петриком сообщат позднее.
 
Маргарита СимоньянSputnik МолдоваОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала