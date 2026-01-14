Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, внесли в перечень террористов

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Китаев Игорь Игоревич*, 26 мая 1999 года рождения", - говорится в перечне.

Один из сотрудников ФСБ сказал на видео, опубликованном ЦОС ФСБ, что старший оперуполномоченный первого сектора третьего отдела пятого управления ДКР СБУ старший лейтенант Китаев* является одним из причастных к подготовке теракта.