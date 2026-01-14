Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, внесли в перечень террористов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудник СБУ Игорь Китаев*, причастный к подготовке предотвращенного теракта против российского военного в Крыму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Китаев Игорь Игоревич*, 26 мая 1999 года рождения", - говорится в перечне.
ФСБ РФ ранее сообщала, что в Крыму предотвратили теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ. Была задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене.
Один из сотрудников ФСБ сказал на видео, опубликованном ЦОС ФСБ, что старший оперуполномоченный первого сектора третьего отдела пятого управления ДКР СБУ старший лейтенант Китаев* является одним из причастных к подготовке теракта.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов