Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, внесли в перечень террористов
18:04 14.01.2026 (обновлено: 19:22 14.01.2026)
Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, внесли в перечень террористов
Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 14.01.2026
Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, внесли в перечень террористов
Сотрудник СБУ Игорь Китаев*, причастный к подготовке предотвращенного теракта против российского военного в Крыму, внесен в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 14.01.2026
республика крым
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
служба безопасности украины
республика крым, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), служба безопасности украины
Республика Крым, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Служба безопасности Украины
Сотрудника СБУ, готовившего теракт в Крыму, внесли в перечень террористов

Сотрудника СБУ Китаева, готовившего теракт в Крыму, внесли в список террористов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сотрудник СБУ Игорь Китаев*, причастный к подготовке предотвращенного теракта против российского военного в Крыму, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица... Китаев Игорь Игоревич*, 26 мая 1999 года рождения", - говорится в перечне.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Боевика "Азова"* внесли в список террористов и экстремистов
Вчера, 18:15
ФСБ РФ ранее сообщала, что в Крыму предотвратили теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ. Была задержана гражданка России и Украины, которая должна была перед Днем Победы 9 мая подорвать российского военного в его автомобиле, заведены дела по статьям о теракте и госизмене.
Один из сотрудников ФСБ сказал на видео, опубликованном ЦОС ФСБ, что старший оперуполномоченный первого сектора третьего отдела пятого управления ДКР СБУ старший лейтенант Китаев* является одним из причастных к подготовке теракта.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Отправителя посылки, взорвавшейся в Петербурге, внесли в список террористов
18:01
 
Республика КрымРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Служба безопасности Украины
 
 
