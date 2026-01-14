Отправителя посылки, взорвавшейся в Петербурге, внесли в список террористов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отправитель посылки, которая взорвалась на почте в Санкт-Петербурге, внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
Как сообщала пресс-служба судов Петербурга, в сентябре 2025 года был арестован Газинур Шамсиев*, обвиняемый в теракте. По версии следствия, вечером 24 сентября 2025 года Шамсиев* в отделении почты России на проспекте Обуховской обороны отправил посылку, в которой находился тубус из полимерного материала желтого цвета с неустановленным взрывчатым веществом внутри. В результате в помещении отделения почты произошел взрыв.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Шамсиев Газинур Гильметдинович*, 25 июня 1963 г.р., город Лениногорск Татарской АССР",- говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов