Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами" - РИА Новости, 14.01.2026
12:46 14.01.2026 (обновлено: 13:15 14.01.2026)
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"
Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге паспортов Henleys&Partners

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский паспорт в 2026 году занял 46-е место в списке удостоверений личности по количеству стран, куда можно поехать без визы, следует из рейтинга, опубликованного Henleys & Partners.
Такую строчку в рейтинге она разделила с Турцией.
По данным списка, россиянам доступно безвизовое пребывание в 113 странах, включая государства Латинской Америки, Европы, Африки и Океании.
На первом месте списка оказался Сингапур, гражданам которого доступны 192 страны для посещения без визы. На последнем месте – Афганистан, для которого доступно только 24 направления.
В десятку лидеров рейтинга вошли Япония, Южная Корея, почти все страны ЕС, Великобритания, ОАЭ, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Малайзия и США.
В прошлом году Россия занимала 50 место.
Россия Турция Латинская Америка Евросоюз
 
 
