Россия перескочила несколько строчек в списке стран с "сильными паспортами"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский паспорт в 2026 году занял 46-е место в списке удостоверений личности по количеству стран, куда можно поехать без визы, следует из рейтинга, опубликованного Henleys & Partners.
Такую строчку в рейтинге она разделила с Турцией.
По данным списка, россиянам доступно безвизовое пребывание в 113 странах, включая государства Латинской Америки, Европы, Африки и Океании.
На первом месте списка оказался Сингапур, гражданам которого доступны 192 страны для посещения без визы. На последнем месте – Афганистан, для которого доступно только 24 направления.
В десятку лидеров рейтинга вошли Япония, Южная Корея, почти все страны ЕС, Великобритания, ОАЭ, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Малайзия и США.
В прошлом году Россия занимала 50 место.
