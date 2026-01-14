Рейтинг@Mail.ru
19:44 14.01.2026 (обновлено: 19:47 14.01.2026)
Французский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Лекорню
Французский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Лекорню
Французский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Лекорню

Парламент во Франции не поддержал вотум недоверия правительству Лекорню

© AP Photo / Aurelien MorissardСебастьен Лекорню
Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Себастьен Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Инициатива по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню не собрала достаточного числа голосов, свидетельствуют результаты голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента).
"Поскольку необходимое большинство не было достигнуто, резолюция по вотуму недоверия не принята", - заявила спикер Яэль-Брон Пиве. Трансляция заседания Национального собрания велась на странице палаты в социальной сети Х.
Всего за инициативу, поданную представителями левой партии "Непокорившаяся Франция", проголосовало 256 депутатов при необходимом большинстве в 289 членов Национального собрания.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Опрос показал, сколько французов верят, что Лекорню останется премьером
5 января, 13:44
 
