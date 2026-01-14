Рейтинг@Mail.ru
Французский политик призвал восстановить отношения с Россией, пишет Figaro - РИА Новости, 14.01.2026
19:53 14.01.2026
Французский политик призвал восстановить отношения с Россией, пишет Figaro
Французский политик призвал восстановить отношения с Россией, пишет Figaro

© AP Photo / Thomas Samson, PoolЛидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал к восстановлению отношений с Россией и отметил, что это в интересах Парижа, сообщает в среду газета Figaro.
"Я буду продолжать (отстаивать эту точку зрения – ред.) до конца, потому что в интересах Франции возобновить отношения (с Москвой – ред.)", - приводит издание слова политика.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России
12 января, 18:52
При этом Дюпон-Эньян отметил, что такое возобновление отношений подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, а не уступки со стороны Парижа, говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 января заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Макрона о планах связаться с Путиным - это работа на публику и микрофонная дипломатия.
Макрон заявил 19 декабря, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский президент отметил, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец 21 декабря добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным
6 января, 23:19
 
