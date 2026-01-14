Французский политик призвал восстановить отношения с Россией, пишет Figaro

ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал к восстановлению отношений с Россией и отметил, что это в интересах Парижа, сообщает в среду газета Figaro.
При этом Дюпон-Эньян отметил, что такое возобновление отношений подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, а не уступки со стороны Парижа, говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон 6 января заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Макрона о планах связаться с Путиным - это работа на публику и микрофонная дипломатия.
Макрон заявил 19 декабря, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский президент отметил, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец 21 декабря добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
