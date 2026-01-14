В КБР осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску

НАЛЬЧИК, 14 янв - РИА Новости. Баксанский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 5 годам лишения свободы условно местную жительницу, которую обвиняли в том, что она заставила внучку украсть детскую коляску, сообщила пресс-служба суда.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что в августе 2025 года женщина, находясь со своими малолетними внуками во дворе многоквартирного дома в городе Баксане, заметила детскую коляску и решила ее похитить. Понимая, что ее внучка в силу малолетнего возраста не осознает общественную опасность указанных действий, она указала ей привезти коляску, которую в последующем похитила и скрылась с места преступления. Владелице коляски был причинен ущерб в размере 50 тысяч рублей, коляска была возвращена ей в ходе следствия.
"Подсудимая признана виновной в совершении двух преступлений: кражи с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления путем обмана (п. "в" ч. 3 ст. 150 УК РФ). Окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и выиграла 2000 рублей
11 декабря 2025, 14:29