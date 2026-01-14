Рейтинг@Mail.ru
В КБР осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/osudila-2067865741.html
В КБР осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску
В КБР осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску - РИА Новости, 14.01.2026
В КБР осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску
Баксанский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 5 годам лишения свободы условно местную жительницу, которую обвиняли в том, что она заставила внучку... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:01:00+03:00
2026-01-14T17:01:00+03:00
происшествия
россия
баксан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251211/chp-2061380628.html
россия
баксан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, баксан
Происшествия, Россия, Баксан
В КБР осудили женщину, заставившую внучку украсть детскую коляску

В КБР женщина получила пять лет за то, что заставила внучку украсть коляску

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 14 янв - РИА Новости. Баксанский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к 5 годам лишения свободы условно местную жительницу, которую обвиняли в том, что она заставила внучку украсть детскую коляску, сообщила пресс-служба суда.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что в августе 2025 года женщина, находясь со своими малолетними внуками во дворе многоквартирного дома в городе Баксане, заметила детскую коляску и решила ее похитить. Понимая, что ее внучка в силу малолетнего возраста не осознает общественную опасность указанных действий, она указала ей привезти коляску, которую в последующем похитила и скрылась с места преступления. Владелице коляски был причинен ущерб в размере 50 тысяч рублей, коляска была возвращена ей в ходе следствия.
"Подсудимая признана виновной в совершении двух преступлений: кражи с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления путем обмана (п. "в" ч. 3 ст. 150 УК РФ). Окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Работница киоска подозревается полицией в краже 1400 лотерейных билетов в Омске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Жительница Омска украла 1400 лотерейных билетов и выиграла 2000 рублей
11 декабря 2025, 14:29
 
ПроисшествияРоссияБаксан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала