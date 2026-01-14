Рейтинг@Mail.ru
В зоопарке Москвы рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/oslik-2067715925.html
В зоопарке Москвы рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО
В зоопарке Москвы рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО - РИА Новости, 14.01.2026
В зоопарке Москвы рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО
Ослик Жорик, который ранее помогал военнослужащим в зоне СВО, полностью адаптировался в Московском зоопарке и чувствует себя прекрасно, он демонстрирует хорошее РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T04:58:00+03:00
2026-01-14T04:58:00+03:00
великий устюг
светлана акулова
дед мороз
московский зоопарк
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065062967_15:0:820:453_1920x0_80_0_0_fdd6cb91a612998a9956eed997686eae.jpg
https://ria.ru/20260107/jascheritsy-2066749383.html
https://ria.ru/20251229/vasja-2065300694.html
великий устюг
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065062967_157:0:761:453_1920x0_80_0_0_5d599d256e5de323735c97c452b1db21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, светлана акулова, дед мороз, московский зоопарк, москва, общество
Великий Устюг, Светлана Акулова, Дед Мороз, Московский зоопарк, Москва, Общество
В зоопарке Москвы рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО

РИА Новости: ослик, возивший снаряды на СВО, адаптировался в Московском зоопарке

© Московский зоопаркОслик Жорик в Московском зоопарке. Кадр видео
Ослик Жорик в Московском зоопарке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Московский зоопарк
Ослик Жорик в Московском зоопарке. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ослик Жорик, который ранее помогал военнослужащим в зоне СВО, полностью адаптировался в Московском зоопарке и чувствует себя прекрасно, он демонстрирует хорошее психологическое состояние и интерес к окружающему миру, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды.
В Московском зоопарке появились на свет редкие гигантские рогатые ящерицы - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Московском зоопарке появились на свет редкие ящерицы
7 января, 14:45
"Мы рады сообщить, что ослик Жорик полностью адаптировался и чувствует себя прекрасно. Его история уникальна: долгое время он был настоящим другом и помощником военнослужащих одной из частей. После передислокации подразделения Московский зоопарк организовал его переезд. Сначала он прошел период адаптации в нашем филиале – зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, а затем прибыл в Москву", - рассказала Акулова.
По ее словам, сейчас Жорик уже завершил карантин и живет на постоянной экспозиции в Детском зоопарке. Он поселился на контактной площадке рядом с камерунскими козами.
"Зоологи отмечают его спокойный, достойный и очень любознательный характер. Жорик с большим интересом изучает новое место и даже пытается знакомиться с соседями. Это говорит о его хорошем психологическом состоянии и интересе к окружающему миру. Посетители уже могут приходить и знакомиться с этим добродушным осликом", - добавила гендиректор.
Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Медведь Вася из Московского зоопарка впервые впал в спячку
29 декабря 2025, 09:57
 
Великий УстюгСветлана АкуловаДед МорозМосковский зоопаркМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала