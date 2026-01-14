В зоопарке Москвы рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ослик Жорик, который ранее помогал военнослужащим в зоне СВО, полностью адаптировался в Московском зоопарке и чувствует себя прекрасно, он демонстрирует хорошее психологическое состояние и интерес к окружающему миру, сообщила РИА Новости генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Жорик долгое время жил вместе с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды.

"Мы рады сообщить, что ослик Жорик полностью адаптировался и чувствует себя прекрасно. Его история уникальна: долгое время он был настоящим другом и помощником военнослужащих одной из частей. После передислокации подразделения Московский зоопарк организовал его переезд. Сначала он прошел период адаптации в нашем филиале – зоосаде в вотчине Деда Мороза Великом Устюге , а затем прибыл в Москву", - рассказала Акулова

По ее словам, сейчас Жорик уже завершил карантин и живет на постоянной экспозиции в Детском зоопарке. Он поселился на контактной площадке рядом с камерунскими козами.