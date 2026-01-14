Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине

БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией.
Венгерский премьер также упомянул "историю с золотым унитазом в Киеве", которая стала в Венгрии символом коррупции на Украине.
На фоне коррупционных скандалов в Киеве и Брюсселе на улицах Венгрии в декабре 2025 года появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз.
Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября 2025 года, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская