Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине
21:11 14.01.2026
Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине
Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине - РИА Новости, 14.01.2026
Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:11:00+03:00
2026-01-14T21:11:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует коррупционные скандалы на Украине

Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует украинские коррупционные скандалы

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал тех, кто игнорирует шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждает, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией.
"Тот, кто считает, что Украина "провела впечатляющие реформы", игнорирует шокирующие и острые коррупционные скандалы на Украине последних месяцев", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
18:55
Венгерский премьер также упомянул "историю с золотым унитазом в Киеве", которая стала в Венгрии символом коррупции на Украине.
На фоне коррупционных скандалов в Киеве и Брюсселе на улицах Венгрии в декабре 2025 года появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз.
Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября 2025 года, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Здание Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"
8 января, 10:37
 
