Новое требование Украины вызвало изумление Орбана - РИА Новости, 14.01.2026
14:36 14.01.2026 (обновлено: 14:38 14.01.2026)
Новое требование Украины вызвало изумление Орбана
Венгрия выступает решительно против передачи Киеву 800 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 14.01.2026
в мире
венгрия
киев
украина
виктор орбан
санкции в отношении россии
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире, венгрия, киев, украина, виктор орбан, санкции в отношении россии, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Виктор Орбан, Санкции в отношении России, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Венгрия выступает решительно против передачи Киеву 800 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"К сожалению, деньги не растут на деревьях, особенно 800 миллиардов долларов. Именно эту сумму украинцы требуют от европейцев на следующие десять лет. <…> И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться все эти деньги? <…> В преддверии выборов в Венгрии необходимо будет принять решение. Одно можно сказать наверняка: мы говорим НЕТ брюссельскому плану войны!" — написал он.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сийярто рассказал, почему Венгрия не хочет тратить деньги на Украину
13 января, 16:24
Орбан отметил, что для Будапешта это означало бы финансовое бремя в размере более девяти миллиардов долларов, что потребовало бы отмены многих социальных программ и льгот для граждан.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В ЕС разгорелся спор из-за помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 11:26
 
