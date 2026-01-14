Новое требование Украины вызвало изумление Орбана

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Венгрия выступает решительно против передачи Киеву 800 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"К сожалению, деньги не растут на деревьях, особенно 800 миллиардов долларов. Именно эту сумму украинцы требуют от европейцев на следующие десять лет. <…> И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться все эти деньги? <…> В преддверии выборов в Венгрии необходимо будет принять решение. Одно можно сказать наверняка: мы говорим НЕТ брюссельскому плану войны!" — написал он.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.